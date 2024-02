Brojni su problemi hrvatskog seljaka i oni nisu nastali preko noći. Nastali su tijekom niza godina, a rješavali su se ovako ili onako. Svi se sjećamo kroz što su prolazili hrvatski stočari. Znamo koji su aktualni problemi hrvatskih ratara. Uvijek su aktualni problemi s raspodjelom poljoprivrednog zemljišta s preskupom, poljoprivrednom proizvodnjom, niskim otkupnim cijenama, ali i plasmanom proizvoda na ovom neumoljivom tržištu.

Reporter RTL Danasa Bojan Uranjek razgovarao je s ratarom i članom upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore Matom Brlošićem o tome koji je problem koji ih trenutno najviše muči.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vidjeli smo vaše kolege u Europi u prosvjedima. Što najviše muči hrvatskog seljaka i hoćemo li taj scenarij gledati i u Hrvatskoj?

"Hrvatskog seljaka muči sve ono što se čuje i u Europi. Oni su bili subvencionirani 50 i više godina, a hrvatski seljak tek desetak godina. Dakle, naši su problemi daleko veći, nego što su njihovi. Ušli smo u zajedničku poljoprivrednu politiku koja se nekad subvencionirala s više od 50 posto europskog proračuna, a ona je sada tridesetak posto. Jedina je razlika to što hrvatski seljak nije upoznat sa svime onime što mu donosi ovo novo programsko razdoblje do 2027. godine. On će to shvatiti sa zakašnjenjem. Vrijeme će pokazati hoće li to biti vrijeme za cestu ili ne", kaže Brlošić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li sada vrijeme za traktore na cestama? Jedan ste od vođa onih poznatih, velikih prosvjeda, prije desetak godina. Kakve su pouke iz tih prosvjeda izvukli poljoprivrednici, a kakve političari?

"Bilo je doista velikih problema i još su uvijek veliki, samo smo onda imali vrlo jake i organizirane udruge. Nažalost, iz nekog razloga ih danas nemamo. Dakle, nemamo neku snagu koja može okupiti poljoprivredne proizvođače. Da se bilo kakva ideja rodi u početku, nekako se stišava", komentira Brlošić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li onda stvarno vrijeme za prosvjede? Vidimo da obično sve ono što se događa u zapadnim susjednim zemljama dogodi i kod nas, prije ili poslije.

"Europa je već dugo na cestama. Što se tiče Hrvatske poljoprivredne komore, mi ćemo u utorak razgovarati po pitanju tih prosvjeda, upoznati ih sa svim problemima i oni će također zauzeti određeni stav prema tim prosvjedima. Dakle, u utorak će se nešto događati u Zagrebu", napominje Brlošić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brojni su problemi poljoprivrede. Oni nisu nastali preo noći, nego godinama. Koja je perspektiva hrvatskog poljoprivrednika, ali i proizvodnje hrane? To ne muči samo poljoprivrednike, nego bi i nas sve to trebalo mučiti.

"Uz ovo sve što sam nabrojao, prošle nas je godine dodatno uništila ukrajinska kriza, ulaz ukrajinske robe na naše tržište, kojeg smo poremetili. Europa je zamislila poljoprivredu da mi proizvodimo kvalitetno, jeftino i dostatno za naše građane. Naši bi građani trebali konzumirati hranu s vrlo prihvatljivim cijenama, zato su toliko subvencionirali. S obzirom na to da se sve zakompliciralo, mi s ovim novcem ne možemo proizvoditi jeftino. Utjecaj zelenih politika nam ukida sve ono s čim smo do jučer mogli to kvalitetno raditi", objašnjava Brlošić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brlošić dodaje da je situacija komplicirana, a vidjet ćemo kako će se ona dalje rješavati.

POGLEDAJTE VIDEO: Šire se poljoprivredni prosvjedi u Europi, zaprijetili i hrvatski ratari: 'Borba se nastavlja'