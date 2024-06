Hrvatski kapetan Marko Bekavac i dalje je u turskom zatvoru. Tamo je od listopada prošle godine jer je u brodu kojim je zapovijedao pronađena droga. Od tada ponavlja da nije kriv, no pomaka nema.

Kapetan Bekavac već devet mjeseci u turskom zatvoru čeka svoju sudbinu. Pomalo skeptičan, ali ne žali se ni na što. Njegov brat Jozo Bekavac danas poručuje: "Za sada se on drži dobro. Ako me sutra bude zvao, ja ću mu prenijeti te najnovije vijesti koje su optimistične i onda ćemo, da ga malo ohrabrimo u smislu da ima podršku od hrvatske Vlade, države, da ipak nije ostavljen sam."

Hrvatski premijer Andrej Plenković jučer se za njega zauzeo u razgovoru s turskim ministrom vanjskih poslova - od kojeg je zatražio pravnu sigurnost, ali i obećao svu pomoć. Situacija nije jednostavna, jer kapetana Bekavca tereti se po zapovjednoj odgovornosti i to jer je policija na brodu koji je plovio pod panamskom zastavom pronašla 137 kilograma kokaina. Od listopada kada se to dogodilo, Bekavac i 9 članova posade su iza rešetaka.

"To je najstrože čuvani zatvor, tu ima svega i svačega, on je u tom bloku malo izdvojen, nema problema da ga netko maltretira, ali po noći se čuje vika galama 'go to islam', ali to je tako, to su zatvori, to nije hotel", opisuje nam Jozo Bekavac stanje u turskom istražnom zatvoru.

Bekavac je sve optužbe do sad odbacio, a kapetanu pomaže i hrvatska diplomacija. Najviše veleposlanik iz Ankare Hrvoje Cvitanović koji ga je već nekoliko puta posjetio. "U ovom trenutku mislim da je napravljeno sve što se moglo s operativne strane. S druge strane, imamo i situaciju kapetana Bekavca u komunikaciji s odvjetnicima. To u ovim trenucima postaje ključno. Dobra komunikacija, dobra izrada strategije jako će pomoći gospodinu Bekavcu i to je situacija u kojoj mi sada stojimo", kaže Cvitanović.

Hrvatskom kapetanu u prilog najviše idu dvije stvari - u Kolumbiji je zatražio odobrenje za dodatne sigurnosne mjere od vlasnika broda i postavio dvostruke straže. I prije dolaska u tursku luku sam je nazvao lokalnu policiju i skrenuo pozornost da se na brodu nalaze nedozvoljene tvari. Sindikat je kontaktirao vlasnike broda i dobio hitan novčani fond da im se olakša boravak u zatvoru.

Romano Perić koji je zamjenik glavnog tajnika kaže: "Teško je prognozirati ishod suđenja, ali trenutno gledam na novo ročište s umjerenim optimizmom. Nadam se da će dio ili sva posada biti oslobođena zbog nedostatka dokaza o njihovoj krivnji. Najveći izazov je individualna, a ne grupna obrana posade." Veleposlanik ima samo jednu poruku: "Ključna nam je jaka podrška kapetana Bekavca u njegovim iskazima da bude potpuno jasan koncizan."

Drugo ročište je za 18 dana. Tada će se znati i konačan rasplet - ima li konkretnih dokaza protiv kapetana Bekavca. U Tursku stižu i kapetanova supruga i brat. Kako bi mu pokazali da nije sam i da su svi uz njega.