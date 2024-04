Marko Bekavac mjesecima je u turskom zatvoru. S drogom, kaže, nema veze. Za sve sumnjiči dio članova posade. Odgovornom drži i tursku kompaniju za koju je tada prvi put radio, ali dokaza nema.

"Ja sam 28.8. tražio od kompanije da ukrcaju agenta, tri dana prije nego je počeo ukrcaj, da angažiraju privat security i četiri privatne kamere. Da je to bilo, droga se ne bi mogla ukrcati. Ako posada radi svoj posao, a secondo je na svom mistu, ovi na rijeci nemaju šanse da netko ubaci drogu", kaže Bekavac za RTL Danas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, policija u Kolumbiji našla je 450 kilograma kokaina. U turskoj luci u skladištu brodske utrobe pronađeno je još stotinjak kilograma. U zatvoru je završio hrvatski kapetan i polovina članova posade. Ostali su pušteni.

"Ovo je još jedan slučaj kriminalzacije pomoraca", kaže Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske. "Znači, deset ljudi u ovom slučaju je zatvoreo u turskom zatvoru zbog toga što je nešto pronađeno u teretu, a oni niti imaju upliva niti saznanja u svakom trenutku što se na brodu nalazi. Prema tome, vrlo je moguće da je teret stavljen na brod i da je netko u Turskoj to trebao uzeti bez njihovog znanja", dodaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvo ročište zakazano je za 10. lipnja. Tada će se konačno znati za što se točno tereti hrvatski kapetan. Njegova obitelj - supruga, dvoje djece i brat - sudjelovat će na raspravi.

"Šta da vam rečem. Mislim, očajan je. To je najstrože čuvani zatvor, tu su kriminalci, najgore vrste, teroristi , ubojice, svašta ima. Kaže da je nevin, da s tim nema veze, da je to namještaljka. On se zaklinje da s tim nema nikave veze", kaže Markov brat, Jozo Bekavac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Već sedam mjeseci traje istraga, a hrvatski veleposlanik u Ankari posjetio je Bekavca dva puta. Od turskih vlasti traže da se ročište ni u kojem slučaju ne odgađa.

"Ljetna pauza na sudovima u Turskoj počinje 30.lipnja i traje do 31. kolovoza. I onda bi se cijeli postupak dalje odgađao, što bi bilo teško za gospodina Bekavca", kaže Hrvoje Cvitanović, hrvatski veleposlanik u Turskoj. "Dakle, tu snažno pritišćemo i to nam je osobno i sam gospodin Bekavaca rekao, da mu je jako važno da rasprava konačno krene", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako se nije žalio na uvjete u zatvoru, priznaje da mu nije lako.

"Nema svjetla, nema ništa, imaš nekih 15 metara za šetat. Znači, podijeljeno je po blokovima, svaki blok ima osam soba, ja sam gore, po četiri kreveta, po dvojica smo u sobi uglavnom, ovdje nije pretrpano”, kaže Bekavac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A njegova pravna bitka još je daleko od kraja.