Od nepreglednih kolona i gužvi na granici Meksika i SAD-a pa sve do problema s rezervacijama smještaja na Jadranu. Kako RTL doznaje, troje od pet najvećih hotelijera u Hrvatskoj još su danas imali poteškoća zbog greške programa koji je paralizirao svijet.

"Imali smo organizacije u Hrvatskoj koje su bile pogođene jučer ovim problemom. Ne samo u turističkom sektoru nego i drugom sektorima. Ne znači da oni to skrivaju", objašnjava informatički stručnjak Alen Delić.

Najveći hotelski lanac u Hrvatskoj potvrdio

Upit smo poslali svim velikim hotelskim lancima, odgovor smo dobili od najvećeg.

"Zabilježili smo poteškoće uslijed globalnog cyber incidenta, no zahvaljujući brzom djelovanju našeg IT tima i partnera, Valamar IT sustav je normaliziran u nekoliko sati, bez značajnog utjecaja na poslovne aktivnosti", poručili su za RTL iz Valamar Riviere.

Tko je sve pogođen i kakva je šteta, teško je utvrditi. Tvrtke nerado pričaju o takvim problemima, a ne radi o hakerskom napadu ili gubitku osobnih podataka pa nisu ni dužne.

"Ne postoji regulative koja ti kaže da, ako imaš probleme, to moraš javno objavljivati. Ovo nije situacija kao što je bila s KBC-om ili kad padne CEZIH" ističe vlasnik tvrtke za IT sigurnost Dražen Oreščanin.

Globalni kvar kao upozorenje svima

Kako god bilo, program kojem je posao bila zaštita od virusa, napravio je sve suprotno. Crowdstrikeu nakon ovakvog debakla mnogi prognoziraju financijski krah, slijede i tužbe. Slučaj je upozorenje svima: u softverima kojima svakodnevno apdejtamo svoja računala i mobitele, uvijek se može skrivati slična greška.

"Realno gledajući može se dogoditi svakome tko koristi takav softver. Automatski update ili automatsko ažuriranje novih verzija proizvoda je sad nekakav standard", zaključuje Oreščanin.

Nakon 3400 letova u petak, danas je diljem svijeta otkazano još 1000. Od SAD-a, Velike Britanije pa sve do Indije, "plavi ekran smrti" mnoge je natjerao na spavanje po zračnim lukama. "Moj let kasni. Putujem u London. Dakle, trenutno imam kašnjenje od oko pola sata, ali nisam siguran koliko će trajati", poručio je Kamal iz Indije.

Thomas Battain iz Škotske prespavao je na podu zračne luke jer su hoteli, njih čak 20 koje je zvao, bili puni. "Teška je odluka s djecom i obitelji, ali nemamo drugog rješenja", priznao je.

I Hrvatska i svijet tjednima će sanirati posljedice greške. Većina nas je možda strahovala od hakerskih napada, no neprijatelj može doći i iznutra. Apsolutno sigurnosti u virtualnom svijetu nema. Čak i kad se koriste najskuplji i najbolji sustavi zaštite.