Uskrsnice ove godine neće dobiti samo ljudi, nego i životinje. Gotovo deset godina božićnicu, a sada i uskrsnicu imat će krave, koze, konji, krmače, ovce na području Općine Sveti Đurđ pokraj Ludbrega.

Novac stiže vlasnicima, a životinje dobivaju bolji ručak. 27 eura po kravi i konju, 20 po kozi, a 15 eura po ovci i krmači. Nekada je cijelo ludbreško područje počivalo na stočarstvu, a danas su mnoge staje prazne.

Samo za ženska grla

"Cilj je spasiti što se spasiti može, pomoći bar malo farmerima da ne dignu ruke od stočarstva", kaže načelnik općine Josip Jany.

"Svaki cent što dođe je više od ništa, s obzirom na to da je cijena svega išla gore – otkupna cijena janjaca nije velika, tako da je dobro sve što dobijemo", istaknuo je za RTL Danas Slobodan Čanaki iz Hrženice u Općini Sveti Đurđ koji je vlasnik 60-ak ovaca. Ima Slobodan i jednog ovna, ali on neće dobiti ništa – jer ne daje mlijeko, budući su poticaji samo za ženska grla.

'Mineralna voda košta više od mlijeka'

Uskrsnicu su zaradile i krave. Uz to što su financijska pomoć za blagdane, one bi trebale poslužiti i kao poticaj s obzirom na to da je u podravskoj općini broj krava u posljednjih nekoliko godina pao s 300 na 80. Niska otkupna cijena mlijeka dovela je mnoge do zida.

"Svaka pomoć dobro dođe, pogotovo u situaciji kada je cijena mlijeka mizerna. U trgovini mineralna voda više košta od litre mlijeka", kaže farmer Vedran Sukanec.

Iako su uskrsnice primarno namijenjene kravama, ovcama i kozama, ni druge životinje neće biti diskriminirane. "Uskrsnicu će dobiti Šarica i Valentina, a u štali je sada nedavno oždrjebljena Zorica, a ždrijebac je Jura", kaže gospodin Đuro Novačić koji u Svetom Đurđu drži konje. Za njih će dobiti 108 eura – 27 eura za svakog.

Barem za troškove

Iako je novac simboličan, farmeri će barem podmiriti troškove za hranu životinjama, kojih je u općini sve manje. "To je njima za režijske troškove koji su dosta visoki, a ti ljudi su stvarno to zaslužili. Oni nemaju ni subotu ne nedjelju, po cijele dane su u svojim štalama i hrane životinje. Oni ne mogu reći danas je praznik i neću im dati jesti", kazao je HNS-ov načelnik Josip Jany.

Time su i dalje jedina su općina u zemlji koja i životinjama daje dio kolača iz proračuna, za Božić i Uskrs gotovo 25 tisuća eura.

