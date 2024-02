Traktor revolucija u Europi se nastavlja, a nezadovoljstvo poljoprivrednika je na vrhuncu. Francuski farmeri upali su na veliki poljoprivredni sajam u Parizu uoči planiranog posjeta predsjednika Emanuela Macrona, a on im je poručio da neredima neće ništa postići.

O problemima hrvatskih poljoprivrednika i njihovim zahtjevima razgovarali su Marko Jurič i Ivana Brkić Tomljenović s predsjednikom Hrvatske poljoprivredne komore Mladenom Kapovićem.

Bili ste jučer u Bruxellesu s europskim kolegama? Koji su onda glavni zahtjevi, odnosno što najviše muči hrvatske poljoprivrednike?

"Zahtjevi su vrlo slični kao što imaju kolege u cijeloj Europskoj uniji. Manje više svi problemi dolaze iz tih novih zelenih politika koji se unazad nekoliko godina u ovom programskom razdoblju posebno osjećaju. To je prvo velika ogromna administracija koja se u ovom trenutku poljoprivrednicima stavlja na teret, a ljudi nisu naviknuli jednostavno na to. To je generacijski jaz koji se stvara, a to je i nešto za što nisu bili ljudi apsolutno spremni u ovom novom programskom razdoblju. Tu su i ove nepoštene trgovačke prakse o kojima bruji cijela Europska unija i mi smo već nekoliko puta imali izmjene i dopune Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Međutim, još uvijek se javljaju neki kanali kojima oni koji su jači u sustavu, a to su uvijek trgovci i međunarodni konglomerati uvijek pronalaze načina na štetu poljoprivrednika, i na štetu u konačnici krajnjih potrošača, jer svi mi proizvodimo hranu zapravo za potrošače".

Najavljen je veliki prosvjed 13. ožujka kako će on izgledati i što će se događati tada u Hrvatskoj?

"Pa zapravo ono što će se dogoditi 13. ožujka u Strasbourgu je jedan mirni prosvjed, neće biti na ovakav način kao što to kolege iz Francuske rade. Cijela Europska Unija će biti u Strasbourgu, bit će 27 traktora s 27 nacionalnih oznaka da ukazuju na probleme u poljoprivredi. Bit će i traktor Hrvatske".

Hoće li biti prosvjeda u Hrvatskoj?

"Na taj isti dan je dogovoreno je da u sve komore EU organiziraju i na nacionalnim razinama. Kako će to izgledati, dogovorit ćemo se unutar komore".

Hoće li se odvijati u glavnom gradu, možete li nam to reći?

"Ne mogu vam još uvijek to reći, ali bit će nekakvih akcija".

Pozvani ste na sastanak u Vladu idućeg tjedna, što tražite od države i s kime se sastajete?

"Osim ovih problema mi smo na prošlom Upravnom odboru iznijeli desetak velikih krupnih problema koje muče hrvatske poljoprivrednike. Većina tih su zapravo europski problemi, međutim, imamo i nacionalne probleme. U petak se sastajemo sastajemo u Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci, tamo gdje inače Vlada se sastoji međuresorno. Očekujemo još neke ministre jer neke stvari su međuresorne".

Naše građane brinu visoke cijene hrane kada možemo očekivati snižavanje i hoće li uopće doći do snižavanja cijena?

"Nisu poljoprivrednici ti koji kreiraju cijene".

Jesu li onda krivi trgovci?

"Ne, nisam to rekao. Krive su politike koje su zapravo donijele do toga da na kraju ispaštaju potrošači za koje svi mi radimo".

Kriva je vlada Andreja Plenkovića?

"Ne, nisam to rekao. Krive su europske zelene politike koje su zapravo dopustile da određene velike interesne skupine mogu uvoziti u Europsku uniju određene proizvode koje mi u Europi ne možemo proizvoditi po tako niskim cijenama".