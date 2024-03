Hrvatska dobiva tri nova zatvora. Nakon što je gradska vlast u Gospiću pala jer nisu htjeli prihvatiti izgradnju nove kaznionice za koju je stigao novac iz Europe, država ima novo rješenje. No je li ono izvedivo?

Prostor stare vojarne u Žažini - uskoro postaje novi zatvor. Nakon što je sisački, koji je bio najmanji u Hrvatskoj, stradao u potresu, bivša vojarna prema prostoru i izgledu čini se kao idealna lokacija za zatvorsku zgradu. Vojska se, kažu nam, iz ovog kompleksa iselila prije kojih 20-ak godina. Ako sve bude po planu, zatvor bi se trebao osnovati kroz koje dvije godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U planu je da bude kapacitet za 400 zatvorenika, ali i da se zaposli 250 ljudi. Nakon potpisivanja ugovora - cijeli ovaj dio trebao bi se urediti, ukloniti objekti, očistiti teren, sve pripremiti. Uređenje novih prostora - stajat će između 80 i 100 milijuna eura.

U općini Lekenik u tome ne vide problem, već prednost. Načelnik Ivica Perović poručuje: "Osim izgradnje zatvora, potrebno je tamo napraviti određenu infrastrukturu koja nama još uvijek nedostaje u općini Lekenik, a uvjeren sam da će to ubrzati - to je izgradnja vodovoda u tom dijelu i kanalizacije. Tako da evo nismo protiv izgradnje tog objekta, on je udaljen od naselja, od svih ljudi, može biti dobro čuvan".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Donedavno je ideja za Kaznionicu bila i na periferiji Gospića, no na gradskom vijeću su se svi zbog toga posvađali. Iako je zbog svega pala gradska vlast, država od Gospića i dalje ne odustaje.

Ministar poručuje sve je spremno

Ministar Ivan Malenica za RTL poručuje sve je spremno. "Novci su dogovoreni, sad se samo traži nova lokacija, imamo izbore ubrzo u Gospiću pa ćemo vidjeti zapravo hoće li gradsko vijeće nakon izbora donijeti drugačiju odluku. Ali mi smatramo da nam je potreban jedan zatvor, jedna Kaznionica u tom dijelu Hrvatske u južnom dijelu Hrvatske - tako da nismo odustali od Ličko-senjske županije".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz Žažinu i Gospić, plan je i da se osječki zatvor iz centra grada preseli na bivši poljoprivredni fakultet gdje bi se izgradila potpuno nova zgrada.

Sindikat u ništa od toga ne vjeruje dok se zatvori doista ne izgrade - jer kažu - previše je bilo obećanja, ali - seljenje zatvora iz centra podupiru jer sada su brojni na neadekvatnim lokacijama. "Imate riječki zatvor u centru Rijeke, imate u Zadru zatvor gdje ljudi šetaju na krovu zgrade gdje je šetnica, imate šibenski zatvor koji je u centru. Sad uzmite, nije popularno graditi zatvore, ali smatramo da bi se trebali graditi novi objekti za 21. stoljeće jer su to sve zatvori izgrađeni prije 100 godina i više", kaže Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudne policije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prošle godine kroz zatvore je prošlo 12 tisuća ljudi. Najviše istražnih - 5413. U posljednje vrijeme, sve više je krijumčara migrantima. Točnije, 14 posto zatvorske populacije iz 50 zemalja. Situacija je sve gora, a kapaciteta nedostaje.