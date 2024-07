Stiglo je vrijeme kada je teško ući u neki šoping centar, a izaći praznih ruku – pa makar ništa ne trebali. Pad cijena najviše se vidi na odjeći i obući.

"Račun je bio 120 eura i uštedjela sam nekih 50-60 eura. Zadovoljna sam, iako nisam još probala, to trebam doma", kaže Kristina iz Zagreba.

Karlo iz Zagreba kaže: "Moglo je biti i malo više popusta, ali dobro je. Dok ima popusta, dobro je".

"Ako je nešto kvalitetno isplati se, ali obično se daje roba koja ne ide", kaže Ingrid iz Zagreba.

U većini trgovina popusti su do 20 posto, sredinom srpnja može se očekivati dodatno sniženje, a krajem kolovoza bi moglo dosegnuti i 70 posto. Stoga se prava shopping groznica tek očekuje.

"Pogotovo je zanimljivo da je potrošnja povećana u Slavoniji i Varaždinskoj županiji i općenito u kontinentalnoj Hrvatskoj, dok na moru za sad ne vidimo da turisti ostavljaju novac u našim trgovinama. I još nešto što je zanimljivo, puno više se kupuju artikli koji imaju puno niže cijene", ističe dopredsjednica Udruge trgovine i logistike Ana Babić.

I to uglavnom artikli preko interneta. "Ne znam, ja uglavnom više u trgovine i ne idem, uglavnom kupujem preko interneta jer su tamo bolja sniženja", kaže Teo iz Zagreba.

Zbog velike navale nekim se web shopovima nije moglo ni pristupiti. Porast prometa vidljiv je i u pošti, koji je u odnosu na lani veći 20 posto.

"Danas već radimo sa 70 do 80 tisuća paketa svaki dan, do prije desetak godina to je bila znanstvena fantastika, a kad uđemo u zimsku sezonu to ide i preko 100 tisuća", napominje glasnogovornik Hrvatske pošte Krešimir Domjančić.

Svaki treći građanin Hrvatske redovito kupuje online, a u toj kupnji ni malo ne vrijedi ona strpljen–spašen pa se puno toga i vrati. No, problem nastaje kad svoja prava kupci zlorabe.

"Neki kupci mrtvo-hladno u naše trgovine vraćaju nošene artikle, ne vraćaju ih da bi ih reklamirali nego eto – kao ipak mi se ne sviđa i vraćam ga jer imam pravo na to. I onda vam to u pravilu ide ili na uništavanje ili na klasičnu sanaciju robe s greškom, mi to koristiti više ne možemo", napominje Babić.

Trgovcima se u takvim slučajevima pravna bitka s kupcima ne isplati jer, da bi došli do naplate, moraju pokrenuti sudski postupak. Nije to jedini slučaj kada potrošači zlorabe zakon, kažu u potrošačkim udrugama.

"Potrošači, primjerice, kupe robu za 50 eura i vi imate rok da ju vratite 14 dana i u međuvremenu se ta cijena snizi na 12 eura i vi možete tu robu vratiti i kupiti je za 12 eura, to je isto neka vrsta zlouporabe, ali je dopuštena", kaže odvjetnica Dijana Kladar.

Veliki crveni natpisi s popustima tek su krenuli i trajat će idućih 60 dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Počela sniženja! Hrvati najviše vole kupovati jeftino. Skok potrošnje u Slavoniji: 'Iznenadilo me'