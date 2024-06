Stigao je prvi udarni turistički vikend, a s njim i velike gužve na autocestama, osobito u smjeru mora.

Već je najavljeno da će vozače od ponedjeljka dočekati nove cijene na autocestama i to za deset posto. Primjerice put od Zagreba do Splita koštat će vas za 2 i pol eura više nego li je to uobičajeno. No neki to ni neće doživjeti, jer nisu svi u mogućnosti otići na ljetovanje na Jadranu.

U našoj anketi pitali smo vas hoćete li si moći to priuštiti.

Čak 63 posto vas kaže da nemate novaca ni za Jadran, a ni za neku stranu destinaciju. Tek svaki peti ispitanik (19 posto) kaže da neće u Hrvatsku na more jer je preskupo, ali da će otići negdje u inozemstvo.

Najmanje vas (18 posto) je odgovorilo da na Jadranu nije tako skupo i da se ljetovati može bez problema.

