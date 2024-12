Hranu jedu na hodniku među cipelama, a pogledajte gdje imaju nastavu: 'Ovo je užasno'

Učenici iz Donjeg Dragonošca i okolnih naselja svakodnevno se, i to već pet godina, suočavaju s nesvakidašnjim uvjetima za školovanje.

Prvašići i učenici drugih razreda nikada nisu čuli školsko zvono. Neki putuju više od sat vremena kako bi stigli do škole, koja to zapravo i nije. Hrana se jede u hodniku, među cipelama i prolaznicima, dok se nastava odvija u dvije improvizirane prostorije vatrogasnog doma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz Grada Zagreba tvrde da je u tijeku izrada projekta za novu školu koja bi trebala primiti 336 učenika u 12 razrednih odjela. Projekt bi trebao biti gotov do proljeća 2025.

Hoće li uopće slati djecu u ovakve uvjete

Danas je organiziran zbor građana na kojem će se odlučiti hoće li roditelji uopće slati djecu u ovakve uvjete iduće godine. RTL-ova Lucija Ptičar uživo je pratila zbor građana te se uživo javila iz Donjeg Dragonošca. Izvijestila je da su roditelji ljudi i nezadovoljni, naročito nakon izjave dogradonačelnika Luke Korlaeta da će se natječaj za javnu nabavu raspisati tek u rujnu iduće godine. Zabrinuti su, a o tome hoće li sve eskalirati i hoće li roditelji prestati slati djecu u "školu", pitala je Ivanu Jancetić, majku prvašice, koja s nepovjerenjem gleda na obećanja iz Grada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Razočarani smo jer smo računali da će biti konkretnih datuma početka gradnje, no to se nije dogodilo. Nismo dobili konkretne odgovore što se može očekivati. Cijelo vrijeme govore o raspisivanju natječaja i dozvolama... Mislim da Grad može sve to ubrzati. Nakon šest godina došli smo do raspisivanja natječaja, što je sramotno", rekla je Ivana Jancetić.

Ako se postavi pitanje o tome hoće li podržati obustavu nastave pod tim uvjetima, odgovorila je bez zadrške: "Apsolutno idemo u obustavu."

Obećavaju godinama, ali ništa se ne događa

Nastavila je da je bilo prijedloga da se osiguraju drugi adekvatni prostori za održavanje nastave, a do njih bi djeca trebala ići školskim prijevozom. "Djeca od petih razreda ionako putuju. To priuštiti malima jednostavno ne dolazi u obzir", rekla je ova majka.

Otac učenice šestog razreda, Mario Petravić, kaže da nema velika očekivanja: "S obzirom na to da Grad već četiri godine obećava da će se nešto pokrenuti, a ništa se ne događa. Ide samo na gore. Moje dijete je tu završilo četiri godine i krenulo dalje u Brezovicu. Imamo dosta problema i s školskim prijevozom jer putovanje traje sat i pol do škole. Osjećam se užasno, Grad nije organiziran, stalno pričaju da se stvari rješavaju, ali to nije istina. Svaki sastanak pokušavamo nešto, ravnateljica i predsjednica vijeća roditelja se trude, ali se ništa nije pomaknulo s mrtve točke."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od zadnjeg popisa stanovništva broj djece u Dragonošcu je narastao. Prema najavama Grada, nova škola ne bi trebala biti gotova još barem tri godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa