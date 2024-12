KAD SE MALE RUKE SLOŽE / HGSS-ovac otkrio kako je izgledalo spašavanje: 'Gospođi su još jučer krenuli trudovi. Bilo je alarmantno'

U snježnoj blokadi danas poslijepodne se našla i trudnica. RTL-ova Ida Balen otkrila je da je mama dobro. Bebica još nije rođena, ali mama je u rađaonici i očekuje se da će se uskoro poroditi. Marko Andrić, pročelnik HGSS-a, otkrio je koliko je bila zahtjevna akcija kada su u suradnji s MORH-om prevozili trudnicu iz Like u Zagreb. 'Naravno da je bila ozbiljna situacija. Riječ je o trudnici iz sela 15 kilometara od Udbine. Još jučer su počeli trudovi i stanje je bilo alarmantno. Od jučer su se zimske službe pokušavale probiti kroz nanose snijega. Tu smo se mi uključili, ali ono što je bilo riskantno je transport trudnice koja se trebala voziti na saonicama 15-ak kilometara. S obzirom da bi to trajalo satima, a gospođa je u visokom stadiju trudnoće, nismo to mogli dozvoliti. Krenuli smo i zemaljskim putem, ali istovremeno smo angažirali i ratno zrakoplovstvo. Uključili su se i mještani koji su traktorima očistili teren da bi helikopter mogao sletjeti. Više pogledajte u videu...