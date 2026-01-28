HDZ-ov Josip Šarić nagodio se s USKOK-om da 'sačuva zdravlje'! Zlatko: 'Takvi dobro prolaze'

Bivši HDZ-ov saborski zastupnik i gradonačelnik Otoka Josip Šarić nagodio se s USKOK-om i priznao krivnju za zlouporabu položaja i ovlasti te trošenje gradskog novca u privatne svrhe. Oštetio je gradski proračun za 26.500 eura, a prema nagodbi novac mora vratiti i platiti novčanu kaznu, a kazna zatvora mu je zamijenjena radom za opće dobro.

Josip Šarić u pratnji odvjetnika došao je na Županijski sud u Osijeku i kazao kako se osjeća odlično. Dugogodišnjeg HDZ-ovog gradonačelnika Otoka tereti se za zlouporabu položaja i ovlasti trošenjem 26.500 eura gradskog novac u privatne svrhe. Šarić je to priznao i nagodio se s Uskokom.

"Pristao sam na nagodbu da sačuvam svoje zdravlje i moju obitelj od nepotrebnog dugotrajnog postupka i to je to, hvala vam lijepa", kaže Josip Šarić.

Zatvor zamijenjen radom za opće dobro

Temeljem sporazuma s Uskokom Šarić je osuđen na 11 mjeseci zatvora koji mu je zamijenjen radom za opće dobro pri čemu se jedan dan zatvora zamjenjuje s dva sata rada. Građani Otoka nerado komentiraju slučaj bivšeg gradonačelnika. Neki ipak kažu da su ogorčeni.

"Takvi dobro prolaze, koji uzimaju od tebe i od mene novce i oni dobro prolaze, ja da ukradem u trgovini nešto, bih bio osuđen na pet mjeseci zatvora", kaže Zlatko. A neki i nakon Šarićevog priznanja krivnje govore o njemu sve najljepše.

"Za mene je super bio, ja ne znam za drugo ništa, super čovjek bio za sve nas", kaže Mara. Aktualni gradonačelnik Otoka kaže da je Šarić svojim današnjim činom rekao sve.

'Okrenuli smo novo poglavlje'

"Samom tom nagodbom, priznanjem krivice rečeno je sve, postupak je okončan, mi kao Grad očekujemo povrat tih sredstava i rekao bih da se okrećemo i već smo se okrenuli na izborima nekom novom smjeru za Otok, mi smo već u nekom novom poglavlju", kaže Slavko Grgić, gradonačelnik Otoka.

Nagodbu svog bivšeg saborskog zastupnika i gradonačelnika s Uskokom i zamjenu zatvorske kazne s radom za opće dobro u HDZ-u ne smatraju neuobičajenima.

„Mislim da je u konačnici bitna poruka da se mora poštovati zakon i da svaka nezakonitost ili svaka takva radnja ili počinjeno kazneno djelo će u konačnici biti kažnjeno.“ kaže Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Šarić je osuđen i na novčanu kaznu od 10 tisuća eura, podmirenje štete gradu Otoku od 26.500 eura te plaćanje troškova kaznenog postupka u iznosu od 22.857 eura.