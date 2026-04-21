Teške optužbe na račun hotelskog diva u Opatiji: 'Balkoni koji se urušavaju, razbijene ograde'

Radnici najveće opatijske hotelske grupacije, Liburnia Riviera Hotela, smješteni su u neprimjerenim uvjetima. Tako tvrdi opatijski gradonačelnik, koji je zbog toga sazvao izvanrednu konferenciju za novinare i poručio da je Opatija talac ove tvrtke.

Lani je, kaže, bilo isto, radnici su iseljeni iz tog hotela i tada su iz hotelske grupacije obećali da će pronaći trajno rješenje.

"Ključni razlog je što je navodno došla inspekcija i utvrdila da su protupožarni uvjeti ispod svih kriterija, nezadovoljavajući i da hitno radnici moraju izaći van", rekao je gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin.

Ugroženi su, kaže, radnici, ali i stanovnici. Jer Liburnia Riviera hoteli imaju 16 objekata. Balkoni koji se urušavaju, razbijene kamene ograde ljudima iznad glave... Gradonačelnik vrti brojne fotografije, koje na razglednicama izgledaju potpuno drukčije.

"Place se ruši, on je simbol Opatije, na svakoj razglednici. Na kraju će ga morat srušit koliko je derutan. Opatija je poznata po tim građevinama, sad te građevine na kraju će nestati jedna po jedna kad se neće isplatiti uopće ih obnavljati", rekla je Linda Mirković iz Opatije.

Grad Opatija je, uz Lovran, Matulje i Mošćeničku Dragu, u privatizaciji, nakon žalbe, postao vlasnik 25 posto dionica LRH. A došlo je do toga, tvrdi gradonačelnik, da sada ni ne zna tko je vlasnik.

"Govorimo o krajnjem vlasniku, ja ne znam tko je krajnji vlasnik. Vlasnik LRH je Gitone Adriatic. Pa onda vi pogledajte mrežu. Ja ne mogu pronaći osobu i reći, gospodine Lurssen, vi ste krivi za ovo stanje. Ja to ne mogu reći jer bi bio neodgovoran. Na osnovu ovih podataka koje ja mogu iščitat", rekao je gradonačelnik Opatije.

'Svjesni smo potrebe za daljnim ulaganjima'

Iza Gitone Adriatica stoji njemačka obitelj Lurssen, na čelu s Peterom Lurssenom, koji je u više navrata najavljivao ulaganja, obnove vila i hotela koji spadaju pod LRH. Za RTL Danas kažu - smještaj zadovoljava sve zakonske uvjete.

"Svjesni smo potrebe za daljnjim ulaganjima u dio postojećih objekata i upravo na tome intenzivno radimo. Početkom godine pokrenuli smo niz aktivnosti vezanih uz obnovu i unaprjeđenje hotelskog portfelja, uključujući proces selekcije arhitektonskih i projektnih ureda koji će svojim znanjem, iskustvom, referencama i razumijevanjem specifičnosti povijesnih objekata biti adekvatan partner u procesu obnove hotela. Paralelno vodimo i pregovore s potencijalnim izvođačima radova, kako bismo u najkraćem mogućem roku pokrenuli najavljeni investicijski ciklus", poručili su iz Liburnia Riviera Hotela.

"To se trebalo nešto poduzet pred 'fanj let', ne treba zadnji čas čekat. To je užas. Mislim to je grehota, da ovako propada tako lijepi hotel", rekao je Ante Sclaunich iz Opatije.

"Ja uvijek gađam u glavu. Ja idem na premijera za takve stvari. A on će možda saslušat i reći, čuješ, ja sam ti ovdje nemoćan, ali tu je niz službi koje neke stvari mogu ispitat", rekao je gradonačelnik.

Sezona počinje, a turiste će dočekati takva slika Opatija.