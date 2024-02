U pet dana državi smo posudili više od 650 milijuna eura, a građani još stignu zaraditi kupnjom trezorskih zapisa. Država već idući mjesec sprema novo ulaganje.

Na tri mjeseca ili na godinu dana, građani državi posuđuju svoj novac. Minimalni iznos upisa je tisuća eura. Zagrepčanin Vladimir Ptičar nam je rekao: "U banci ne dobijem ništa na to. Nisu mi pokrili troškove koliko su mi čuvali novce, više sam dobio troškova nego što sam dobio kamata."

Zašto se odlučila za kupnju trezorskih zapisa rekla nam je i Božica Ružić iz Zagreba: "Pa eto, nešto malo ušteđevine, na tri mjeseca, pa će biti za pizzu s unucima." Zagrepčanka Josipa Popović ističe: "Štedjela sam filir po filir pa mi se malo nakupilo. Penzić, znate kako je, da nešto imam u rezervi."

Osim u poslovnicama Fine, u trezorske zapise možete uložiti i da ne iziđete iz svog doma, putem platforme E-Riznica. "Što se tiče upisa putem platforme E-Riznica, jako smo zadovoljni i povećan je interes građana za upis preko platforme", rekla nam je Gordana Soldo, savjetnica Uprave Fine. Od ponedjeljka pa do danas u podne, svoj potpis za kupnju trezoraca, doznajemo iz Ministarstva financija, dalo je više od 29 tisuća građana. Njih gotovo 19 tisuća to je napravilo u poslovnicama Fine, a oko 10 tisuća putem E-Riznice. Ukupno je uplaćeno gotovo 658 milijuna eura.

Foto: RTL Danas/Screenshot Foto: RTL Danas/Screenshot

Ulaganje u te vrijednosne papire građanima se isplati jer im se nudi dvaput veća kamata nego u bankama, ističe ekonomski stručnjak Petar Vušković: "Riječ je o sigurnom ulaganju, uz sigurne prinose. Uvjeti su bolji nego što ih mogu postići u bankama. Ono što je zanimljivo da Ministarstvo financija, odnosno država, postaje doista javni servis kad govorimo o novcu prema građanima. Nude im se prinosi od 3,65 posto."

Primjerice, ako tisuću eura uložite na tri mjeseca, zaradit ćete 9 eura, a nakon godinu dana 37 eura. Za uložen iznos od pet tisuća eura nakon tri mjeseca dobit ćete 47 eura, a nakon godinu dana 183 eura.

Svi koji to planiraju, u trezorce mogu uložiti do ponedjeljka u 11 sati. "U 11 sati 26. veljače će se zatvoriti upis ponuda preko platforme, međutim platforma će i dalje ostati dostupna za sve preglede, tamo mogu pregledati svoju potvrdu", rekla nam je Soldo, savjetnica Uprave Fine, a stručnjak Vušković ističe: "Do 2025. kad bi se nastavila ovakva dinamika značajna, to bi možda moglo značiti i do 50 posto oročenih depozita."

Već idući mjesec država će se opet zadužiti kod građana jer stiže novo izdanje državnih obveznica.