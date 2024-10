Nakon što je jučer u naletu vlaka u Zagrebu život izgubio 17-godišnji mladić, vodstvo kluba u kojem je trenirao nogomet, kao i roditelji njegovih suigrača, traže da se sigurnost uz prugu poveća. Iz zagrebačke policije su poručili da je maloljetnik neoprezno prelazio prugu na obilježenom pješačkom prijelazu koji je osiguran labirintom, te je na njega naletio putnički vlak kojim je upravljao 29-godišnji strojovođa.

NK Mladost Buzin već prije je tražio od HŽ-a da se popravi ograda uz prugu i tako dolazak do kluba učini sigurnim. Stiže i odgovor iz HŽ-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izražavam sućut i žaljenje zbog ove tragedije. Što se tiče mimoilazne ograde ona je ispravna i sasvim je u redu. Razumijemo kako je biti u cipelama svih roditelja i razumijemo njihovo nezadovoljstvo i uvažit ćemo što pričaju, saslušat ćemo ih. Oni traže da ogradimo prugu po duljini, no naše svakodnevno iskustvo govori da nikakva žica i najmodernija signalizacija nisu garancija da se nesreća neće dogoditi ako ne postoji poštivanje prometnih propisa", kaže Željka Miša glasnogovornica HŽ Infrastrukture.

Na kobnom mjestu bila je i naša reporterka Zorana Čičak Kulić gdje su se okupili roditelji i mještani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svi okupljeni traže da se sigurnost na ovom području oko pruge poveća. Pruga se nalazi jako blizu nogometnog terena gdje svakog dana treniraju djeca.

"Bilo bi dobro da se stavi veliko osvjetljenje i da se metalni stupići osvijetle mačjim očima, da se postavi dio ograde kako se ne bi moglo preko prelaziti ili neka sigurnosna signalizacija te da vlakovi trube kad dolaze da daju znak. Bojimo se za svoju djecu zato i tražimo da se nešto napravi. Moj sin je prošao prugom 10 minuta prije nego Ivan. Djeca su u šoku i boje sa da se ovo ne bi opet dogodilo. ", rekla Blaženka Kulji koja je inicirala okupljanje.

Situaciju je dodatno pojasnio i predsjednik NK Buzin Mario Ban.

"Ovo je u principu dobro napravljeno, ali prilazne ograde objektu kojem djeca prilaze su prekratke i postoje stazice gdje djeca mimo toga prolaze, ne pridržavaju se propisa. Kod sjeće to možemo spriječiti samo ako to presiječemo. Znači da se produže pristupne ograde kako bi se oni morali kretati kroz dio koji je dobro zamišljen i gdje se moraju kretati lijevo -desno. HŽ smo o tome upozoravali, ali dobili smo odgovor o odgovornom ponašanju djece i ljudi. To je u redu, međutim ako se vidi da nešto ne štima treba se na neki način to riješiti. Sami to ne možemo riješiti jer nije privatno vlasništvo", rekao je Ban.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predsjednik kluba tvrdi da su slali dopisie HŽ-u, Gradu Zagrebu, gradskoj četvrti kako bi im pomogli riješiti problem međutim njihovi odgovori su bili da to nije njihova nadležnost i da se djeca moraju pridržavati pravila.

"Sami smo podigli 150 metara ograde koja nije dovoljno učinkovita, nemamo dovoljno novaca da napravimo tvrdu ogradu, napravili smo žičanu koju djeca i prolaznici vrlo brzo unište i stalno je poluprolazna. Djeca mogu istrčati", dodao je