Kameni blokovi, policija, bijesni građani: Marjan postaje zabranjena zona?

U blizini plaže kameni blokovi i policija koju se pozvali vlasnici zemljišta i kuća na Marjanu. Nakon rampe koja je još uvijek otvorena, stigli su i kameni blokovi koji sprječavaju parkiranje na tom dijelu park šume.

"Oni su jutros oko 10 odlučili postaviti ovih 5 betonskih blokova na privatnom vlasništvu kako bi još jedanput zasmetali privatni posjed i napakostili nama vlasnicima bez razloga i bez ikakvih važećih papira", kaže nam Ivan Peršić, tajnik Udruge vlasnici zemljišta na Marjanu

"Cilj im je na neki način sigurno okupirati ovo zemljište da bude van upotrebe, ne samo vlasnike kao i što vidite građane jer je dugo vremena služilo kao parking", kaže Borna Siriščević, vlasnik zemljišta na Marjanu.

'Žele nas izbaciti'

Na upravnom sudu nije prošla gradska odluka donesena prošle godine kojom se planiralo ograničiti promet na Marjanu, a ticala se upravo vlasnika zemljišta i kuća u tom dijelu grada.

„Oni ne poštuju naše pravo na dolazak do kuće i naše pravo na posjed koji imamo. Jednostavno nas žele izbaciti odavde i iseliti s Marjana bez obzira kolike su naše kućice", govori nam Gordana Zavoreo, vlasnica kuće na Marjanu

„Sve moram nositi na ruke i ako mi ukinu taj put da dođem do zemlje 50 tak metra, onda ja tu nemam šta raditi, a to je njima cilj da se to zapusti da naraste borovine",tvrdi Slavko Tomić Ferić, vlasnik zemljišta na Marjanu.

Upravo cilj javne ustanove je da se zemljište ograđeno blokovima pošumi i zatvori za parking. Planiraju i spustiti rampu koja vodi do kuća i zemljišta,.

„Namjera postoji, a moramo razumjeti da ne postoji nijedan zakon u RH koji omogućuje čovjeku dolazak do njegove imovine tj, objekt ili zemlje automobilom, takav zakon ne postoji.“ kaže Marko Pejnović, ravnatelj JU Park-šuma Marjan.

Tvrdi pri tome da je većina vlasnika bespravno izgradila kuće i plastenike u zaštićenom dijelu prirode.

„A iza nas ako odete i snimite imat ćete ilegalne objekte koji su smještani na pomorskom dobru i mi čekamo građevinsku inspekciju da odradi svoj dio rušenja", ističe Pejnović.

Uz bagere i rušenja te zatvaranje prometnica, park šuma Marjan teško će za Splićane biti oaza mira….