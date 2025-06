Grabar-Kitarović za RTL Danas o susretima s Putinom: 'Od pandemije se promijenio...'

U Pragu se trenutno održava GLOBSEC Forum, jedna od vodećih strateških konferencija u svijetu. Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na njemu, a na konferenciji je bila i bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović s kojom je razgovarao reporter RTL-a Danas Mario Jurič. Odmah na početku razgovora rekla je da nam se dogovori uvijek mogu postići, ali ono što nam trenutno treba su ne samo planovi na papiru nego i europske snage koje su sposobne biti prije svega sredstvo odvraćanja jer odvraćanje je uvijek najbolja obrana a i trebaju nam i sposobnosti za to. Materijalne sposobnosti. Jer vidi se već kroz godine i desetljeća da postoji prevelik jaz između sposobnosti koje ima SAD i sposobnosti ostalih država članica.

Treba li Hrvatska izdvajati 5 posto za obranu?

Onako kako je to sada zamišljeno - 3 posto za samo obrambena sredstva plus ovih još 1,5 posto koji su zapravo u cijelom nizu dualnih tehnologija civilne zaštite, ali i izdvajanja za istraživanja i razvoj mislim da su to prilično realne brojke zato što treba voditi računa o tome da se vojne sposobnosti, vojni kapaciteti ne koriste samo u toj vojnoj domeni i da obrana ne znači samo obrana od vojnih ugroza. U to spada cijeli niz pitanja kao što je cyber sigurnost, cyber napadi koji mogu srušiti sustav. Vama osobno, svakom građaninu, do bankovnih računa i svega ostaloga do dezinformacija, prijetnje terorizmom, terorističkim napadima koje nažalost vidimo svako toliko i na području EU. I naravno, ilegalnih migracija koje uvijek mogu izaći izvan kontrole i proširiti se dalje.

Nove sankcije EU protiv Rusije su na stolu. Mogu li one utjecati i mogu li zaustaviti rat?

Ljudi često kažu da sankcije ne donose nikakve rezultate. To nije točno. Oni ne mogu zaustaviti rat. Ali oni mogu oslabiti sposobnosti za vođenje rata i dugoročno hoće. To se već vidi, iako je ruska ekonomija prilično žilava i izdržljiva i postoje načini na koje ona i dalje dobiva sredstva, a posebno kad je riječ o nekim strateškim materijalima i elementima i naravno energentima

Vi ste imali sastanke s Putinom, sastajali ste se, je li vas iznenadilo kakav je on sada čovjek postao? Ili ste i tada znali da je on takva osoba?

Pa ne mogu reći da sam znala, mogu reći kakav je tada bio. Čujem da se od pandemije 2020. prilično promijenio, ali primijetio se taj zaokret njegove retorike. On kad je krenuo 2000. imao je prilično proeuropsku retoriku i čak je na NATO sammitu u Bukureštu bio izjavio da Hladni rat nije donio nikome dobro. Dakle to sučeljavanje između istoka i Zapada nije bilo korisno ni jednoj ni drugoj strani. Ali ta se retorika prilično promijenila i svima onima kojima još nije jasan ovaj rat ja im preporučujem da pročitaju esej koji je on objavio, mislim da je bio srpanj 2021. godine. Zove se otprilike "O historijskoj jednakosti ili identičnosti Rusa i Ukrajinaca.' On je na službenoj stranici Kremlja. Zapravo održava njegova duboka uvjerenja kad je riječ o povijesti, sadašnjosti i budućnosti kako Rusije i Ukrajine, ali i jedne malo šire zone.

Bojite li se možda eskalacije na Balkanu odnosno u našem susjedstvu?

Tu uvijek treba biti apsolutno oprezan. Ja često govorim svojim sugovornicima diljem svijeta da ovo područje Balkana ima dvije ogromne mogućnosti. Jedan je napraviti puno dobrih stvari u isto vrijeme kao što smo vidjeli da smo uspjeli riješiti puno otvorenih pitanja. Primjerice Hrvatska je danas članica EU i NATO-a, a s druge strane i sposobnost ovog prostora da jako brzo uđe u prostor sukoba i da se stvari brzo rasplamsaju i treba biti iznimno oprezan. Postoji jako puno hibridnih djelovanja, a po meni ovaj vakuum koji se stvorio odugovlačenjem procesa europskih integracija, vrlo opasan politički vakuum koji ispunjavaju treće sile odnosno ti neki treći entiteti na međunarodnoj sceni bilo državni bilo naddržavni, bilo poddržavni. Ne govorim samo o Rusiji nego i o mnogima drugima koji vode razne dezinformacijske ratove i hibridno djelovanje kako bi se države udaljilo od EU pa i od NATO-a čak neke koje su trenutačno, koje su već sada države članice NATO-a

Je li vam drago da su malo zatoplili odnosi premijera i predsjednika?

A da. To mi je jako drago. Nadam se da će nastaviti razgovarati i da ćemo riješiti ova pitanja koja su otvorena već nekoliko godina.