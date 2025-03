Nakon šokantnog otkrića i dalje žive uz 'tempiranu bombu': ' Jesu li to ostaci s patologije?'

Mjesec dana nakon šokantnog otkrića da je na njihovom željezničkom kolodvoru ilegalno deponiran infektivni medicinski otpad, stanovnici Gospića i dalje ne znaju - ništa više.

"Bar da informiraju. Međutim, nema tu. Jer da se to htjelo, ne bi bilo ni došlo do toga otpada", kaže Miloš iz Vrebca, a Marija iz Novog Sela je zabrinuta: "To svi ljudi govore, komentiraju, tako da se toga svi boje. Ne samo mi mladi, nego i stariji ljudi za sebe."

Gospićanin Šime ironično dodaje: "To će ovi naši iz Vlade, oni su brzi. Ovo nam je Lijepa naša dala."

Hitno očitovanje Vlade i Ministarstva zaštite okoliša o kakvom se točno otpadu radi zatražio je i gradonačelnik Darko Milinović.

"Ovo se već trebalo ispitati i maknuti odavde. Vidite tih preko sto vreća otpada. Molim vas lijepo, još jednom, ispitajte kakav je otpad. Ako je plastika, ok, neka ga tu, ali ako je bilo što drugo, postoji direktna nagodba u interesu zaštite zdravlja pučanstva da se to pod hitno makne iz Grada Gospića", zahtijeva Darko Milinović (LiPO) i smatra kako je bar iz otpada na njihovom kolodvoru lako uzeti uzorke jer je još uvijek zapakiran u velikim vrećama.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije poručuje kako stručnjaci Fonda za zaštitu okoliša već obavljaju početne kategorizacije otpada.

"U ovom trenutku ne možemo više komunicirati nego što smo do sada komunicirali o vrstama, ali na tim lokacijama riječ je o različitim vrstama otpada. Više ne možemo komunicirati jer je riječ o istrazi. Istraga u tijeku koja je nejavna", kaže Marija Vučković (HDZ).

Ekološki aktivisti ne odustaju od novih prosvjeda. Smatraju kako je podatak o vrsti otpada od javnog interesa i ne može se skrivati iza tajnosti uskočke istrage.

"Mi želimo konkretno što je to. Jesu li to ostaci s patologije, jesu li to ostaci s rendgena, jesu li to radioaktivni otpad? Puno nas toga zanima, ali nismo dobili činjenično stanje - kaže ekološki aktivist i jedan od organizatora prethodnih prosvjeda Mihael Podnar i napominje da je nužno uzorkovati i gradsko odlagalište otpada Rakitovac zbog sumnje da je zbog velikih količina dio otpada bačen i tamo."

Iako analize vode Zavoda za javno zdravstvo, ali i dodatne mjerne postaje koju je dalo postaviti Ministarstvo, ne pokazuju tragove zagađenja, stanovnike je teško umiriti.

"Dali smo dodatne analize, ali to ljudi moraju znati, znate li koliko koštaju te analize? 50 tisuća eura! Spremni smo i to investirati", kaže Milinović (LiPO) o strepnji koja je Ličane digla na noge.

Svi su svjesni i činjenice da što je otpad duže izložen atmosferskim prilikama svoje štetne kancerogene ili radioaktivne sastojke tek može početi otpuštati.