Došli na genijalnu ideju i sada sve vrvi turistima: Cijene su niže nego vikendom. Provjerili smo i koliko?

Jasmina Tome u Staroj Sušici ima četiri kuće za odmor koje od ponedjeljka do četvrtka iznajmljuje 15 posto jeftinije nego vikendom. Razlog - mjesecima rezervirani vikendi, a goste su željeli motivirati da im dođu i kroz tjedan. To je bio pun pogodak!

"Popunjeni smo efektivno 90 posto godine, a ako nešto i ostane slobodno onda se trudimo i to popuniti tako da gostima ponudimo last minute ponudu, gdje ovisno o broju noćenja dajemo dodatne popuste od 10 do 20 posto!", kaže vlasnica.

Mladi par koji je iz Istre na odmor stigao nakon odrađene sezone, kaže kako unajmljena kuća ima sve, cijena prati kvalitetu, a hvale i ideju o nižim cijenama radnim danom. "To bi bilo super stvarno, dobra ideja i mislim da bi puno više naših ljudi, a i stranaca dolazilo", smatra Vita Perić. Njezin partner Elmin dodaje: "Tražili smo iskreno mir jer poslije sve ove sezone duge, teške i vruće baš nam je ovo prijalo i baš smo ovo tražili!"

Vlasnica drvene bajkovite kuće u Hlevcima kod Ravne Gore sve je stavila na papir i računica je bila jasna. S rujnom je prilagodila cijenu noćenja. Selma Seifert pojašnjava razloge: "To je bio okidač za privlačenje domaćih gostiju gdje je cijena za dvije osobe u tjednu 30 posto jeftinija od cijene vikendom, a za familiju je cijena u tjednu 25 posto jeftinija nego vikendom. U slučaju više noćenja je cijena niža, za četiri i više noćenja 40 posto!".

Kaže kako joj je najneisplativije da kuća zjapi prazna: "Lakše je spustiti cijenu da gost tu boravi pet, šest, sedam do deset dana kao ljeti što ovdje borave naši gosti, nego da trčimo ovamo petak, nedjelja, petak nedjelja za višu cijenu!"

Posljednjih pet godina u Gorskom je kotaru broj kreveta s četiri i pet zvjezdica skočio drastično - s 500 na 1200. Mnogi vlasnici nadaju se kako će ih napuniti nižim cijenama radnim danom. Turisti odluku pozdravljaju!

"Bit ćemo dio te priče! Obožavamo Gorski kotar i pokušat ćemo si omogućiti da dođemo za vrijeme radnog tjedna!", oduševljen je Halid Ćatić iz Umaga. Njegov prijatelj Marko Matijašić dodaje: "30, 40 posto svakako nije mala stvar i zašto ne?! Sigurno će ljudima to biti jako primamljivo! Biste li zbog toga vi došli u Gorski kotar? Naravno da!", zaključuje.

Nitko prije pet godina nije mogao vjerovati da će Gorski kotar biti privlačniji ljeti no zimi. Zato Gorani ne sumnjaju u svoj plan da mudrim odlukama o nižim cijenama najma budu puni 365 dana u godini.

