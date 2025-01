Glavice za Milanovića, Dicmo za Primorca. Ljuta borba u malim mjestima: 'Ovdi se krade sve živo...'

Iako su izbori u drugom krugu pred nama, život u ovim malim zajednicama teče nesmetano. Drva se pripremaju za zimu, kokoši hrane, a svi se slažu u jednom – Zoran Milanović favorit je u Donjim Glavicama.

„Pa tako će biti ubuduće, jer je to čovik od riči. Tu je naš Glavičanac, ne šta je naš, nega je čovik od riči nego poštuje sve protokole države i da nije lažov, manipulator, znači sve ok o njemu“, rekao je Andrijano Gulić iz Gornjih Glavica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Nema tu priče“, dodaje Ante Putnik iz Donjih Glavica koji je također uvjeren u Milanovićevu pobjedu.

Frano Modrić iz mjesta kaže da Milanović "izgleda kao pošten čovik": "Da mu nađu kakvi lopovluk valjda bi to već prikazalo davno i onda ne bi vodio. Dosta je lopovluka, krađa. Ovdje se krade sve živo, ne smim ostavit bačvu staru, sve kradu..."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Porijeklom iz tog malog mjesta, Zoran Milanović u prvom krugu osvojio je u Glavicama Donjim 390 glasova, a Dragan Primorac 156.

Na pitanje što predviđaju u odnosu na drugu rundu izbora, Mario iz Donjih Glavica smatra: „Ja mislim da će dobiti Milanović. Ja mislim da Primorac nema šanse. Zašto? To nek pita HDZ-a.“

Dodaje i da mu zamjera što se ne bavi strukom, odnosno medicinom. Jasno je - u Glavicama smatraju da Primorac nema šanse pobijediti, a ako će Milanoviću faliti jedan glas za pobjedu, da će ga dobiti u Glavicama.

Na desetak kilometara udaljenom Dicmu, predviđanja su drukčija. Stanovnici ovoga kraja mnogo su naklonjeniji Draganovu Primorcu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čovjek je odličan, dobar, šta fali"“, kaže jedan stanovnik.

Nikola Radonović iz Dicma kaže: "Milanović od prvog dana je govorio da mu Hrvatska nije po volji i to primijete naš narod u Dicmu. Onda je govorio Tito ili Tuđman - to sve vi znate, to ljudi osjete, a onda slučajna država." Neven Brkić kaže da je za njega isto pobijedi li jedan ili drugi, ali da bi ipak više volio da to bude Primorac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U prvom krugu Dragan Primorac odnio je pobjedu u Dicmu sa 295 glasova, dok je Milanović ovdje imao 261.

Ipak, Nikola Radonović priznaje da svatko vidi da će pobijediti Milanović, ali u Dicmu?

"Tu, kako mi kažemo, uvik pobjeđivali naši", iskreno će Nikola. Ivica Zebić bi se, kaže, načudio da Primorac pobijedi. "Ja bi za Milanovića - Milanović ima više šansu", govori nam.

No, uvijek ima i onih kojima nije po guštu nijedan od kandidata, takva je i Marija Mirčeta koju smo pitali je li zadovoljna kandidatima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne, ni jednim ni drugim", kaže nam Marija.

Drugi dodaju: „Milanović šta je radija? To ono više se to odnosilo, od prvog dana je govorio da mu Hrvatska nije po volji i to primijete naš narod u Dicmu.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako Primorac ima veće šanse u Dicmu, neki ne dijele to mišljenje. „To me čudi da je Primorac pobijedio, ja bi za Milanović“, kaže Ivica Zebić iz Dicma.

I dok su mišljenja podijeljena, jasno je da 12. siječnja izbori donose ključnu odluku: Zoran Milanović ili Dragan Primorac? Iako i dalje ima onih koji su nezadovoljni s kandidatima, predstojeći izbori bit će odlučujući.