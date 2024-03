'PRIRODNO STANIŠTE' / Gibonni o Melodijama Jadrana: 'U Galeriji Meštrović je najbolja scena, mladima poručujem da budu hrabri'

Svi nestrpljivo čekaju i ovogodišnje izdanje Melodija Jadrana, a prva večer je posvećena Gibonniju i njegovim autorskim pjesmama. 'To je bilo prirodno stanište moje generacije, početkom devedesetih to je bio naš kišobran pod koji smo mogli doći i pjevati pjesme drugačijih tema. Puno je to šarenije bilo, nego kako su do tada drugi festivali izgledali', rekao je Gibonni. Mladim izvođačima je poručio da budu hrabri i da je za svih njih baš tu mjesto.