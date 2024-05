Centar Zagreba, zgrada stara tri godine. a u njoj garaža od 38 kvadrata. Cijena garaže? Vrtoglavih 150 tisuća eura. I da, prodana je. Za taj se novac, kaže nam vlasnik agencije za nekretnine, može kupiti dvosoban stan u novogradnji u Zaprešiću.

Foto: RTL Danas/ Screenshot

"To se čini suludo, ali s obzirom na potražnju koja je trenutačno za ovakvom prestižnom lokacijom visoka, naravno da i cijena ide gore. Ljudi koji kupuju, ne mogu reći da ne pitaju za cijenu, ali manje gledaju nego netko drugi.“ kaže nam Filip Brkan, vlasnik agencije za nekretnine.

Potražnja za garažama, sve je veća pa rastu i cijene. S takvom situacijom na tržištu ne miri se Zagrepčanin Domagoj Dobranić. Danas mu je žao što nije kupio i parkirališno mjesto kada je kupio i stan.

„Kad sam kupovao stan tad je bilo parkinga na svakom uglu, a danas kada dođem s posla kružim desetak minuta oko zgrada po kvartu i parkiram auto dva kilometra od stana", kaže nam Domagoj.

Parkiranje i nedostatak parkirališnih mjesta već dulje je vrijeme jedan od gorućih problema u većim gradovima.

„S obzirom na to da su mi već dva puta digli auto i onda su mi ga i oštetili i to sam morao i plaćati, sada tražim parking mjesto po nekoj normalnoj cijeni, ali ne mogu naletjeti na tu normalnu cijenu. Cijene su astronomske od 35 do 40 tisuća eura za parking na Utrinama – nečuveno, to ne dam", kazao je Domagoj.

Iz centra, desetak minuta vožnje, s vlasnikom agencije za nekretnine otišli smo u garažu u zagrebačkom Trnju. Parkirališno mjesto od 12 kvadrata ovdje se prodaje za početnih 40 tisuća eura.

Foto: RTL Danas/ Screenshot

"Pretežito se u obračunom smislu kod novogradnje traži 50 posto cijene stana. Dakle, ako je stan 5000 eura, u tom slučaju je cijena parking mjesta u garaži oko 2500 eura. Međutim, kada to ide u slobodnu prodaju, kada prodaje fizička osoba onda cijena još naraste jer tu nastupaju tržišna pravila", objašnjava nam Brkan.

Sve je to posljedica urbanističkog kaosa, kažu u Društvu arhitekata. U posljednjih 50 godina upravlja se gradovima bez ikakvog plana, a posljedice sada dolaze na naplatu.

"Kao što vidimo i u političkoj kampanji nitko prostorno planiranje i urbanizam ne dovodi u kontekst bilo kakvih pregovora, a zapravo zaboravljaju da bez toga ne mogu provesti niti jednu ozbiljnu politiku jer urbanizam i prostorno planiranje zapravo uređuje na koji način uopće upravljamo našim prostorom", kaže nam Ivan Križić, predsjednik Društva arhitekata Zagreba.

Pa tržište nekretnina ne prestaje iznenađivati. Cijena parkirališnog mjesta raste brže od cijene stana. Potražnja je toliko velika da se prodaju i prije nego što se oglase.

"Ako bih morao ocijeniti što se prije proda – rekao bih definitivno garažna parking mjesta", ističe Brkan

A garažnih parkirnih mjesta se unatoč visokim cijenama, svaki dan u Hrvatskoj proda najmanje pet