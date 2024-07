Izbori se prate diljem Europe jer Francuzi odlučuju hoće li ekstremno desni Nacionalni skup Marine Le Pen po prvi put osigurati parlamentarnu većinu i formirati vladu u drugoj po veličini ekonomiji u eurozoni.

Macron, koji se danima nije pojavljivao u javnosti nakon glasanja rukovao se s pristašama i potpisivao autograme na sjeveru Francuske.

Izlaznost je najveća u posljednjih 40 godina do podne je izašlo 26 posto birača.

Iz Pariza se uživo javila naša reporterka Ana Mlinarić koja prati tijek izbora.

"U Francuskoj ništa nije prepušteno slučaju. Grad je prepun policije kako bi se spriječili eventualni neredi. Na tisuće policajaca raspoređeno je diljem zemlje, Francuzi ne žele dopustiti nerede prije Olimpijskih igara koje ih čekaju krajem ovoga tjedan. Brojni skupocjeni dućani odlučili su blokirati svoje izloge u glavnom gradu.

Birališta u malim mjestima i gradovima zatvaraju se u 18 sati, a u velikim gradovima u 20 sati te tada kreću prvi rezultati i biti će jasnije kako je Francuska birala. Predviđanja govore da Marine Le Pen, iako će osvojiti najveći broj glasova neće imati dovoljno da sastavi većinu u parlamentu.

Omjer snaga trebao bi ostati isti kao u prvom krugu: Le Penn na prvom mjestu, koalicija lijevih stranaka na drugom mjestu i Macron koji je riskirao raspisivanjem izbora na trećem mjestu. Predviđa se da će jako teško biti doći do većine i da su pred Francuskom teški tjedni pregovaranja, a potencijalno i političke blokade institucija ako se do većine ne dođe", izvjestila je reporterka Milanrić koja se nalazi na mjestu događaja te dodala da bi tehnička vlada nastavila bi sa svojim mandatom, ali novi izbori u Francuskoj se prema zakonu mogu raspisati tek za godinu dana. To bi značilo da na godinu dana na čekanje idu sve reforme i donošenje svih zakona, održavao bi se samo hladni pogon, a od toga većina Francuza strahuje

"Ne očekujem apsolutno ništa, mislim da su i ekstremna ljevica i ekstremna desnica jednaki problem za Francusku", smatra Julien.

"Mislim da će sljedeće tri godine biti jako komplicirano donositi odluke i imati stabilan parlament koji može donositi zakone", rekao je Matheiu.