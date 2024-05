Prvi potez novog glavnog državnog odvjetnika odabir je čelne osobe USKOK-a. Ivan Turudić na tu je poziciju postavio Svena Miškovića, koji je tako postao najmlađi tužitelj na toj funkciji. Javnost ga je upoznala kroz dva slučaja koja je vodio protiv Zdravka Mamića i Milana Bandića.

RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić o tome je razgovarala s odvjetnikom Franom Olujićem.

Je li Vas iznenadila odluka Ivana Turudića da imenuje baš Svena Miškovića?

"Nije me iznenadila ta odluka. Iako nije običaj da branitelji hvale kolege tužitelje, apsolutno podržavam taj izbor. Kolega Mišković je pravi profesionalac, potpuno predan poslu, netko tko živi tužiteljski posao. U tom smislu, mislim da je on netko tko može dati novu energiju USKOK-u. Volio bih kada bi došlo zakonskih izmjena pa kada bi on mogao biti trajni ravnatelj USKOK-a."

Hoće li se moći boriti protiv političkih pritisaka?

"Dosad je u karijeri imao visokoprofilne slučajeve, gdje je zbog toga bilo političkih i drugih pritisaka, gospodarskih, obavještajnih. Dokazao je da se s tim može nositi i uvjeren sam da će to moći u budućnosti."

Kako ocjenjujete poteze koje je najavio Ivan Turudić?

"U prvih 48 sati poslao je tri dosta bitne poruke. Jedna je da neće bježati od kamere i javnosti, što je nažalost bio problem njegove prethodnice. Druga je da se oslanja na ljude iz sustava, koji su sada postali njegovi ljudi, jer im je on šef. Tu prije svega mislim na kolegu Miškovića Treća poruka je da će dati priliku mladim ljudima, mladim profesionalcima, što je po meni također dobra poruka za ukupno funkcioniranje Državnog odvjetništva."

Kako ste doživjeli njegove tvrdnje za Agrokor? Vi ste u tom slučaju, stekla sam dojam da neće lako odustati od toga.

"Pa ni ne bi trebao odustati. Najavio je da će temeljito istražiti kako je uopće došlo do fijaska s vještačenjem i plaćanjem milijun i 300 tisuća eura proračunskog novca uludo. Bilo bi dobro da se to istraži i da se eventualno po tome poduzmu određene radnje, ako za to bude potrebe."

Mislite li da će netko zbog toga odgovarati?

"Ne bih prejudicirao, ali da je to jedan krupan skandal, apsolutno je."