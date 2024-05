Samo dan nakon što je i službeno preuzeo dužnost na čelu DORH-a, novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić imenovao je Svena Miškovića za novog vršitelja dužnosti ravnatelja Uskoka.

"Ta je odluka velika čast i ukazano povjerenje i kao što smo iskazali na kolegiju, nastavljamo daljinu suradnju u predmetima koji su u tijeku i u budućnosti", poručio je Mišković ispred zgrade DORH-a u Zagrebu, koji će ovu poziciju obnašati do raspisivanja novog natječaja za ravnatelja Uskoka.

Vodio slučajeve protiv Mamića i Bandića

Mišković je do danas bio zamjenik v.d. ravnateljice Uskoka Željke Mostečak koja je na to mjesto došla nakon ostavke Vanje Marušić. Početkom godine imenovan je zamjenikom županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu.

Bio je na čelu Odjela tužitelja Uskoka, a najpoznatiji predmet koji trenutno vodi onaj protiv bivšeg čelnika Dinama i bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića i drugih optuženika na osječkom Županijskom sudu. Neslužbeno se doznaje da će Mišković i dalje voditi taj slučaj, a te da će njegovu dosadašnju poziciju preuzeti Petra Parlov koja postaje voditeljica Odjela tužitelja, dok će prvi zamjenik i dalje biti Krešimir Ostrogonac.

Miškoević je prethodno vodio i slučajeve protiv pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i suradnika.

Mnogi su njegovo ime upamtili prije tri godine kada je Mamić na Facebooku objavio fotografije na kojima u Osijeku ispija kavu s dvojicom osječkih sudaca Miroslavom Rožacem i Miroslavom Jukićem. U objavi je ironično komentirao da je to slika i prilika "neovisnog tužitelja i neovisnih sudaca", a Jukića je optužio da je "i prije donosio presude po kafanama".

"Hrvatice i Hrvati, je li ovo moguće? Jeste li vi svjesni gdje živite? Mjesto radnje gornjih fotografija nisu moje noćne more, nego kafić San Francisco u Osijeku, vrijeme radnje jučer u 11 sati i 15 minuta. Na fotografijama se u ugodnom srkanju kavice nalaze neovlašteni tužitelj u mom progonu gospodin Mišković, a za stolom su u dobrom društvu članovi sudskih vijeća koja su oformljena kako bi me osudila – sudac Miroslav Rožac i Miroslav Jukić. U 2021. godini, kao što sam više puta svjedočio i vlastitim očima tijekom suđenja, goste se zajedno NEOVISNI tužitelj i NEOVISNI suci. Slika suprotstavljenih strana "neovisnog" sudstva kako se časte, dogovaraju i druškaju sigurno će biti dio stalnog postava Međunarodnog suda pravde! Donošenje presuda po kafanama Jukiću je očito odavno na meniju jer je u Kafiću Magis prijetio predsjedniku vijeca Krušlinu da mora presuditi Zorana i mene ili će ga spremiti u zatvor! U zatvor sam korumpiranog Krušlina spremio ja, ali mi je već tada bilo jasno da moje suđenje ne vodi predsjednik vijeća Krušlin, koji je nota bene u mom predmetu dao izdvojeno mišljenje i bio protiv moje presude. Koliko cijela 'neovisna infrastruktura' zaudara i smrdi od glave govori i činjenica da na traženje odvjetnika Vrhovni sud nije dozvolio da se otvori omotnica s izdvojenim mišljenjem i pročita naglas. U 21. stoljeću u neovisnom i pravednom sudu, pošalju me na sud krivosudaca koji se dogovaraju s tužiteljstvom i još kriju kakve su odluke donijeli. Pa toga nije bilo ni srednjem vijeku. Čak su i tada su krvnici imali obraza stati iza svojih odluka i pročitati ih na trgu. Već tada bilo mi je jasno da su suci Rožac i Jukić, osim što imaju važnu ulogu platitelja računa za kavu i kiselu tužitelja u bircevima, tu da izvršavaju naloge", između ostaloga je tada poručio Mamić.

Iz Uskoka su tada Mamićeve navode nazvali netočnima i zlonamjernima. Potvrdili su da je Mišković, koji je toga dana u Osijeku bio na raspravi koji se vodio pred tamošnjim Županijskim sudom, u pauzi otišao u kafić popiti kavu, no tvrde da su nakon toga slučajno i bez ikakvog dogovora došla dvojica sudaca tog suda, koji ne postupaju ni u jednom predmetu koje je pred tim sudom zastupao Mišković.

Okršaj s Mamićem na sudu

"Ističemo da ni u jednom trenutku zamjenik ravnateljice nije sa sucima razgovarao o bilo kojem predmetu niti je uopće bilo govora o temama koje bi bile povezane s njihovim poslovima", naveo je Uskok u priopćenju, ocijenivši Mamićevu tvrdnju o "suprotstavljenim stranama koje se časte i dogovaraju" netočnom.

S Mamićem je imao neugodan bliski susret na hodniku osječkog Županijskog suda prije nekoliko godina čekajući početak rasprave u slučaju u kojem mu se, uz brata Zorana, Damira Vrbanovića i Milana Pernara sudi za izvlačenje 117 milijuna kuna iz Dinama i utaju 12 milijuna kuna poreza. Dok je neformalno razgovarao s tadašnjom Mamićevom odvjetnicom Jadrankom Sloković i predsjednikom sudskog vijeća Darkom Krušlinom, Mamić mu je vikao "koji k***c se stalno smiješ, čovječe Božji?!", nakon čega su Mišković i kolega Tonći Petković jedno vrijeme imali policijsku pratnju na sudu.

Mišković je u ožujku 2013. imenovan zamjenikom općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, a prije toga je radio kao viši državnoodvjetnički savjetnik u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. S obzirom na to da je za rad u Uskoku potrebno osam godina, koje Mišković prema pisanju Nacionala nije tada imao, na tu su činjenicu upozoravali brojni odvjetnici i pravnici, a neki su isticali da uskočke istrage i optužnice imaju nezakonite zastupnike.

