Poskupljenja nisu naš jedini problem. Ekonomist: 'Rast primanja može djelovati inflatorno'

Iz Europe kažu živjet ćemo bolje. Hrvati s prognozom i nisu toliko optimistični. "To ćemo vidjeti, ništa ne vjerujem kad pričaju, samo vjerujem kad vidim", rekao je Vlado iz Zagreba. Istog mišljenja je i Darija i Zagreba. "Ne vjerujem da će cijene padati jer ja to još u svom životu nisam doživjela, pa ne očekujem to ni sada", rekla je.

"Moramo vjerovati u to, kako ćemo, ne možemo se samo žaliti, moramo gledati malo pozitivnije život", dodala je Jasna.

Pozitivno gleda Europska komisija koja nam predviđa rast kupovne moći, veće plaće, ali i usporavanje inflacije.

U odnosu na prošlu godinu, kada je iznosila četiri posto, Europa za ovu godinu predviđa usporavanje inflacije na 3,4 posto, a u 2026. na dva posto.

Foto: RTL Danas Inflacija u Hrvatskoj: Europa za ovu godinu predviđa usporavanje inflacije na 3,4 posto, a u 2026. na dva posto

'Pobjedili smo inflaciju'

Ako pitate ministra financija – rat s inflacijom smo dobili. "Mislim da možemo konačno reći da smo pobijedili inflaciju. s obzirom na to da je stopa inflacije od oko dva posto prirodna stopa inflacije, to je nešto što se ne nastoji suzbijati. Naprotiv, stopa inflacije ako bi bila manja od toga ili čak stopa deflacije ili ako govorimo o smanjenju opće razine cijena to bi bilo što bi negativno djelovalo na gospodarstvo", rekao je ministar Marko Primorac.

Iz ministrovih usta u Božje uši kaže najpoznatiji domaći sindikalac, kojeg je vlada od lipnja postavila za šefa ureda za socijalno partnerstvo. Mnogo toga ovisit će o onima koji neopravdano napuhuju cijene. Od ugostitelja do trgovaca.

"Međutim, na drugoj strani poznavajući sve ove naše koje je pohlepa tjerala da inflaciju tjeraju među rekordere unutar EU treba vidjeti vjeruju li mu oni i što će oni napraviti da se ti brojevi uistinu obistine", rekao je Krešimir Sever.

Poslodavci oprezni

S druge strane, poslodavci i nisu toliko optimistični. Dobre prognoze mogu djelomično pokvariti carinski ratovi, koji mogu rezultirati novim poskupljenjima. I nije to jedini problem. "Hrvatska i dalje ima izrazito snažan rast primanja zaposlenih koji na razini iznad rasta produktivnosti može djelovati inflatorno", komentirao je glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić.

Za razliku od inflacije, prognoze rasta hrvatskog gospodarstva za iduću godinu bit će manje nego za ovu, ali i to ministar vidi kao dobru vijest, jer i takav smanjen rast veći je od Europske unije.

"I za 2025. ali i za 2026. godinu to je da će taj rast gospodarstva biti oko tri puta veći od prosjeka EU. I upravo to je nešto što doprinosi i standardu građana i općenito poboljšanju poduzetničke klime, rastu sektora gospodarstva, poduzetništva", rekao je Primorac.

Rast će plaće i kupovna moć

Rast gospodarstva značit će rast plaća koji se nastavlja i u ovoj godini, tvrde poslodavci. "Plaće bi u ovoj godini trebale rasti oko 8,5 posto, to je i dalje jedna od najvećih stopa rasta među članicama Europske unije", kaže Stojić.

"U ovoj godini oko 80 posto poduzeća planira podizati plaće, dok njih oko 17 posto neće uspijevati podizati plaće tijekom ove godine", rekla je izvršna direktorica Američke gospodarske komore u Hrvatskoj Andrea Doko Jelušić.

Rast plaća, usporavanje inflacije, bolji životni standard – zvuči i više nego dobro, samo još da se prognoze konačno i ostvare.