O slučaju Dalibora Matanića govorila je u RTL-u Danas Una Zečević Šeparović iz inicijative Spasi me.

Čuli smo da je Matanić godinama imao isti modus operandi - koji je, po vama razlog, što je za to javnost tek sada doznala?

"Nažalost, okružje za žene u Hrvatskoj još uvijek nije dovoljno ohrabrujuće i to je razlog zašto žrve ne odlučuju prijavljivati kaznena djela. Što se tiče ovog postupanja, doznajemo da se radi o mladim djevojkama i možemo razumijeti zašto nisu htjele istupiti, možda su mislile da su jedine, da će izgubiti posao."

Ministar Božinović kaže da nijedna prijava žrtve ne postoji? Ali da mogu postupati..

"Ukoliko se radi o kaznenom djelu spolnog uznemiravanja, to se goni po službenoj dužnosti, Državno odvjetništvo može i samo po saznanju pokrenuti izvide. Za konkretno kazneno djelo kazna je zatvor do dvije godine. Ako se radi o ranjivijim skupinama, onda je do tri godine, ako pričamo o spolnom uznemiravanju."

Vidjeli smo objavu koju je Matanić uklonio gdje se ispričava i kaje - i onda nevjerojatno puno reakcija podrške njemu, kako to objasniti?

"Ja si to ne mogu objasniti kao čovjek, možda se radi o prijateljima i obitelji, ali velik broj podrške - to je jedan od razloga zašto žrtve ne prijavljuju. Vidimo podršku nasilniku, a nitko se ne pita što je sa žrtvama. Takva podrška je odvraćajuća i za žrtve da istupe, ako ih ima još."

Tko podršku daje žrtvama? Obeshrabruje li reakcija dijela javnosti upravo to da žrtve prijavljuju?

"Podršku žrtvama dajemo mi udruge stalno, kroz rad s njima, neke udruge kroz aktivno istupanje u javnosti, sudjelovanjem u radnim skupinama za izmjenu zakona. radimo na tome da ovakvo ponašanje nije društveno prihvatljivo i da društvo to osuđuje. Država radi puno na ženskim pravima, ali ni približno dovoljno. Jako puno se postiglo u zadnjih nekoliko godina, ali i sada vidimo da to nije dovoljno. Svakodnevno se događaju događaji na štetu žena pa i gubitak života. Država mora dovesti do toga da se to spriječi."

Njegujemo li kulturu nasilja pa su ovakve stvari s pozicija moći moguće i učestale?

"Apsolutno. I sami ste rekli da smo saznali tek nakon dugo vremena. Naše okružje je još uvijek mizogino i patrijarhalno, normalno je da žena mora otrpjeti neki komentar, da dokaže da je snažna, da to može. Žene još uvijek jako često jesu objekti."