Primorac o Dinamu, Hajduku i Milanoviću: 'On je ekspert za podjele. Šaljivdžija'

Predsjednički izbori uskoro se održavaju i u Hrvatskoj, HDZ-ov kandidat Dragan Primorac gost je RTL-a Danas.

Za početak što mislite da bi za Hrvatsku bilo bolje - nastavak vlasti demokrata ili povratak Trumpa?

"Kada ja postanem predvjesnik, bit će potpuno svejedno jer imao dobre odnose s obje strane."

Vidite li vi, kao neki iz HDZ-a, sličnosti Zorana Milanovića i Donalda Trumpa?

"Ja ne vidim nikakvu. Donald Trump je čovjek koji je naučio raditi, sve suprotno od Zorana Milanovića, zaraditi plaću. Ali, sve se mijenja. Donald Trump danas u predsjedničkoj utrci će biti sasvim drugačiji od trenutka kad postane predsjednik."

Zoran Milanović vas uspoređuje s Balkanskim špijunom. Imate li vi neku sličnu usporedbu za njega?

"Milanović je šaljivdžija. Prvo se bavio konjima. Govorio je o trojanskom konju pa je govorio kako konje treba osedlati pa je u tom jednom segmentu krenuo kao da se natječe za predsjednika konjičkog kluba, a u zadnje vrijeme bavi se snimanjem videa. Vjerojatno očekuje kad izgubi izvore da mora pronaći drugu karijeru."

Još 2009. pokušali ste na Pantovčak. Kao nezavisni kandidat osvojili ste manje od šest posto glasova. Sada ste kandidat HDZ-a - kako je do toga došlo, ponudili ste se ili vas je premijer zvao?

"Kad ste osoba koja se ostvarila u svim segmentima funkcioniranja, poslovnom, znanstvenom, stručnom... A moje područje rada je medicina, onda ste vi zapravo neovisan. Jedini razlog mog ulaska u izbore je da napravim nešto za domovinu jer sam zadnja osoba u Hrvatskoj kojoj treba ulazak u politiku kako bi nešto ostvario. Andrej Plenković i drugih šest stranaka vjeruju da ću sigurno dobiti predsjedničke izbore. Želim vidjeti drugačiju, bolju, poštenu, radišnu Hrvatsku."

Ali vi ste se ponudili HDZ-u da budete njihov kandidat?

"Nema nuđenja u toj priči. Ima samo sinergija."

Nećete nam otkriti kako je to bilo...

"To su čisto razgovori koji se događaju kao s bilo kojom drugom osobom. Ako vam je san ostvariti nešto dobro za Hrvatsku onda vama ne trebaju nikakvi dogovori. Ja nisam čovjek dogovora, ja sam čovjek istine, principa, a u ovom trenutku se radi o Hrvatskoj. Ne mogu posmatrati Hrvatsku kako ona ide nizbrdo. Zoran Milanović nije predsjednik svih građana, on je predsjednik jedne političke opcije. Paradoksalno je kada on kaže... On se ponaša kao da je u oporbi, a on je vlast. Jedini onaj koji je u oporbi sam ja, koji dolazi mimo stranke, koji govori o drugačijoj Hrvatskoj."

Je li vam možda Andrej Plenković otkrio datum izbora?

"Ja sam u poziciji kao i vi. Građanin koji ima potporu HDZ-a, ali i drugih šest opcija, Meni je potpuno svejedno kad će se dogovoriti izbori. Hrvatska u koju ja vjerujem je Hrvatska za malog čovjeka."

A zašto onda niste opet bili kandidat bez stranke iza sebe?

"Ja sam i dalje nadstranački kandidat."

I nije vam otkrio datum izbora?

"Apsolutno ste u pravu, Ne da ne znam nego to nije tema razgovora."

Svejedno vam je kad ćemo na izbore?

"Ja sam rekao da ove izbore dobivam. Došlo je vrijeme za novu Hrvatsku - Hrvatsku mudrosti, poštenja, čestitosti, Hrvatsku rada, Hrvatsku bez podjela. Hrvatsku gdje čovjek koji kaže svoje mišljenje neće biti vrijeđan, ali Hrvatsku budućnosti i na kraju hrvatskog predsjednika na koji će hrvatski građani biti ponosni."

Jesu li to ovlasti predsjednika?

"Ovlasti predsjednika su puno šire od onoga kako se prezentiraju u javnosti. Ako je on faktor stabilnosti, onda predsjednik države u sinergiji radi sa svim političkim subjektima, On je čovjek koji će sjesti za stol sa svima. Vi imate situaciju gdje je predsjednik pitanje nacionalne sigurnosti doveo do sramote."

Proteklih se dana otkrilo kako je vaša majka u Splitu po povoljnijim uvjetima kupila gradski stan krajem 90-ih. Činjenica je da ga je nakon dva dana prodala po duplo većoj cijeni. Kako je tako brzo prošla ta emotivna vezanost o kojoj ste pričali?

"Vi ste postavili izvrsno pitanje za moju majku, ali to nije pitanje za mene. Moja mama se može emotivno vezati za mene, ne za objekte".

Vi ste tako rekli...

"Ja bih preporučio kao forenzičar da se vrate malo ranije u područje vrtića jer ja sam tada imao neke igračke i da pokušaju pronaći porijeklo imovine i tim igračkama."

Ljudi žele znati što im se nudi. Po pitanu stana, ne vidite ništa sporno?

"Ne da ja ne vidim, nego ne vide tijela koja se bave time. U konačnici moja majka ima pravo raditi što hoće, ako je sukladno zakonima,"

Morate priznati da ste vi pogriješili ovoga vikenda kad ste rekli da je kupila stan zbog emotivne vezanosti...

"Nemojte zaboraviti da je moj politički život od 2003. prošao kroz sito i rešeto, kroz sva moguća povjerenstva. Ja nikad ne bih ušao u predsjedničku utrku da je išta crno, koliko imate crno ispod nokta. Sve je apsolutno čisto."

Znači sve je čisto, pa i po pitanju ova tri stana u Zagrebu?

"Sve je čisto. Sve sam stvorio svojim rukama."

Zamjera li vam netko na fotografiji s Mesićem?

"Tko mi to može zamjeriti. Ja sam liječnik u bolnici i vama i bilo kome. Ne tražim osobnu iskaznicu."

Tko bi vam bio bliži u suradnji, Vučić Ili Dodik?

"Hrvatska koju gledam u budućnosti će biti partner sa svima koji njoj žele dobro."

Hajduk ili Dinamo?

"Kao pionir Hajduka sam počeo svoj put, ali toliko puta sam se radovao uspjesima Dinama. Izašao na Maksimir i igrao kao na Poljudu..."

Dakle, ni na to nećete konkretno odgovoriti

"Ako vam je Hrvatska u srcu... Zoran Milanović je ekspert za podjele, za lijeve i desne, sjever i jug. Taj film kod mene nećete gledati."