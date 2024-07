Podijelili su ruže i preuzeli resore krajem svibnja, a tko će ministrima biti desne ruke u poslu trebalo bi biti jasnije idući tjedan.

"Očekujem da će velika većina državnih tajnika biti imenovana idući ili tjedan iza međutim bit će tu imena koja će doći nakon ljetne stanke zbog privatnih razloga barem što se tiče državnih tajnika iz redova DP-a", rekao je Ivan Penava.

Tako će jedan manji dio državnih tajnika biti imenovan i nakon ljetne pauze jer će neka ministarstva dobiti veći broj državnih tajnika nego što ga imaju sada.

"Većina državnih tajnika je na pozicijama i to će biti kompletirano u idućih danima", rekao je premijer Andrej Plenković.

O toj će se temi razgovarati i na koalicijskom sastanku utorak. HDZ je zauzet i pripremom unutarstranačkih izbora koji se održavaju 13. srpnja, pa će finalni dogovor oko državnih tajnika vjerojatno biti završen nakon toga.

Trenutno državom upravlja 18 ministara i 46 državnih tajnika. HSLS je do sada imao tri mjesta državnih tajnika i nadaju se zadržati taj broj. SDSS ostaje bez svoja dva državna tajnika, u Ministarstvu regionalnog razvoja i zaštite okoliša. HNS nakon odlaska Stjepana Čuraja ima državnog tajnika u ministarstvu graditeljstva, tu je i Branko Hrg iz HDS-a. No, Domovinskom pokretu pripada oko 20 posto mjesta koja se dijele u tom portfelju Vlade i javnih tvrtki. U prijevodu, to bi značilo najmanje 11 državnih tajnika, kao i dio uprava u tvrtkama.

No promjena će svakako biti, iako HSLS želi, kako doznajemo, zadržati tri državna tajnika kao i do sada, Domovinski pokret želi preuzeti mjesto državnog tajnika u MUP-u, spominje se osječki DP-ovac Tomislav Bilandžić. Kao mogući državni tajnik u ministarstvu zdravstva spominje se i zadarski liječnik Damir Biloglav iz DP-a. U ministarstvu poljoprivrede ipak bi trebali ostati svi dosadašnji HDZ-ovi državni tajnici, dok bi Davor Dretar trebao dobiti neku od poziciju u ministarstvu demografije.

"Mi ćemo vrlo vjerojatno, odnosno sigurno imati državne tajnike i u onim resorima u kojima imamo ministre", rekao je Penava.

Jer bi tako, smatraju, imali veću autonomiji u upravljanju onim ministarstvima koja su im pripala.