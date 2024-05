Ministri i državni tajnici bili su na prvoj sjednici užeg kabineta na Markovu trgu, uoči Vlade u petak. Među njima bi se uskoro mogao naći i Davor Dretar iz Domovinskog pokreta (DP) kojemu je želja postati drugi čovjek Ministarstva poljoprivrede.

"Spreman sam pomoći. I neću više biti državni tajnik sa srednjom školom. Evo završavam fakultet, odnosno prvi stupanj. Bit ću prvostupnik međunarodnih odnosa", tvrdi Dretar poznatiji kao Drele.

Drele: 'Imamo odličan program'

Ali zbog tog zvanja i poznavanja španjolskoj jezika, kojeg je, kako nam kaže Dretar, zadnje dvije godine učio na mobilnoj aplikaciji Duolingo, neki ga u vrhu Domovinskog Pokreta vide i kao državnog tajnika u Ministarstvu demografije. Cilj bi mu bio privući Hrvate iz Južne Amerike u domovinu. Dretar nam kaže da je prestar da svaki mjesec leti u Čile i Peru 16 sati. On bi radije pomogao kolegi Dabri.

"Imamo odličan program za poljoprivredu, znamo kako ćemo ga provoditi i nadamo se da će donijeti velike benefite hrvatskim proizvođačima", tvrdi Dretar.

Stranačkog šefa Ivana Penavu bilo je nemoguće pitati o kadrovskoj križaljci pa nismo dobili ni odgovor na neslužbenu informaciju da bi kao državni tajnik u zaštitu okoliša mogao bivši Mostov ministar, sada DP-ovac, Slaven Dobrović. Premijer Andrej Plenković poručuje da državni tajnici nisu žurno pitanje i da o tome još nisu razgovarali s partnerima.

Pregovori oko državnih tajnika

"Nije to tako bitno", kaže Plenković. Na pitanje o Dreletu kao državnom tajniku tvrdi da ne zna ništa o tome, osim da su zajedno išli u osnovnu školu.

Pozicije desetak državnih tajnika, koliko im pripada, dogovarat će pregovarači DP-a. A na tjedne sastanke koalicijskih partnera s premijerom ići će nesuđeni ministar i zamjenik predsjednika Mario Radić. "Ne vidim razlog zašto Mario Radić ne bi sudjelovao u bilo kakvim razgovorima koji su bitni. Svejedno je hoće to biti jednom tjedno, mjesečno, godišnje, ja to stvarno ne znam niti je to bitno", tvrdi Stipo Mlinarić Ćipe iz DP-a.

Premijeru je svejedno s kime razgovara. Na pitanje tko će sudjelovati na sastancima u ime Domovinskog pokreta i je li to Mario Radić, kaže da može doći koga god koalicijski partneri žele.

Radića se već neko vrijeme naziva stvarnim predsjednikom Domovinskog pokreta. Sve je iznenadio odlukom da ne bude ministar. Službeno objašnjenje je kako zbog svojih poslova i veza ne bi bio teret Vladi. No neće daleko od centra zbivanja u njoj.