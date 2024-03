Ivan Turudić prisegnuo je za novog glavnog državnog odvjetnika. U najvažniju fotelju pravosuđa još neće sjesti jer aktualnoj šefici DORH-a mandat traje do kraja svibnja. U posljednjih 20 godina Turudić je prvi koji na to mjesto dolazi, a da je izvan sustava.

O smjeni na čelu DORH-a uživo je u RTL-u Danas govorila reporterka Ivana Ivanda Rožić.

"Ako bude onako kako je Zlata Hrvoj Šipek najavljivala, ako ona izvrši svoj mandat do kraja to znači da će Turudić na funkciju 27. svibnja. To je dosad neviđena situacija jer je on danas prisegnuo, a tek će stupiti na dužnost za dva mjeseca. Kako će izgledati njegov posao na Visokom kaznenom sudu gdje je sudac tek ćemo vidjeti. Bit će zanimljivo jer se može tražiti njegov otklon zbog nepristranosti. Dvije strane su u postupku - jedna je DORH, druga su odvjetnici, a on je izabran za glavnog državnog odvjetnika pa netko može sumnjati u njegovu nepristranost. Kako doznajem neće više sudjelovati u Vijećima već će raditi na predmetima koji su izvijećani. Što se tiče DORH-a, on nema pravo uvida u istragu, predmet ili izvide sve dok ne postane glavni državni odvjetnik. Može se uputiti u izvješće o radu koje će vrlo vjerojatno trebati braniti pred saborskim zastupnicima"

Očekuju li se smjene u DORH-u?

"Teško je očekivati smjene, zamjenike nije lako smijeniti no ono što se očekuje jest da može birati vozača, tajnika. Sigurno će izabrati i prvog zamjenika, to je najbliža osoba glavnom državnom odvjetniku koji ga može mijenjati ako ne bude mogao obnašati svoju dužnost. Mora riješiti pitanje USKOK-a, znamo da je obezglavljen. Imaju vršiteljicu dužnosti Željku Mostečak, ali na prošli natječaj nitko se nije javio Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Turudić uspjeti motivirati nekoga od mladih zamjenika da se prijavi na to mjesto i da napokon to mjesto ravnatelja USKOK-a bude popunjeno. Ono što je najzanimljivije od svega je da svi bivši glavni državni odvjetnici postaju zamjenici Ivanu Turudiću"

