Ivan Turudić, kojeg je Hrvatski sabor imenovao glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske, prisegnuo je danas pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.

"Zahvaljujem se na povjerenju koji ste mi ukazali. Sam tekst ove prisege je modus prema kojem ću obnavljati ovu dužnost na čelu državnog odvjetništva. Dat ću sve svoje ljudske i moralne kapacitete da tu dužnost obavljan u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Časno i pošteno", rekao je Turudić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sad su se oko svega oglasili iz Ureda predsjednika.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U Hrvatskom saboru danas je prisegu položio Ivan Turudić, čovjek koji nikada nije smio biti ni predložen, a kamoli izabran za Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Izabran je na tu dužnost zahvaljujući Andreju Plenkoviću koji ga je predložio i volji njemu podjarmljenih i od njega kupljenih saborskih zastupnika koji su 7. veljače 2024. pristali poniziti ne samo sebe i Hrvatski sabor, nego i obezvrijediti ulogu i smisao postojanja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

Od samog početka, od pokretanja procedure izbora Glavnog državnog odvjetnika, još 5. siječnja, Predsjednik Republike je upozoravao kako DORH svoj ustavni položaj i zadaću može ispuniti samo ako se na tu dužnost imenuje politički i stranački posve neovisna osoba koja je dokazano stručna i neokaljanog osobnog i profesionalnog ugleda. Jer, samo takav Glavni državni odvjetnik može osigurati provođenje glavne zadaće DORH-a, a to je od vlasti neovisna i dosljedna borba protiv korupcije, kriminala, pogodovanja i zlouporabe javnog novca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao što je već tada najavio, Predsjednik Republike je - nakon što je Plenković predložio Ivana Turudića - nastavio javno i jasno upozoravati kako taj čovjek ne može biti izabran za Glavnog državnog odvjetnika jer bi njegov izbor u potpunosti ugrozio ustavni položaj DORH-a kao samostalnog i neovisnog tijela. Štoviše, Predsjednik Republike dostavio je Andreju Plenkoviću osobno dokumente Sigurnosno-obavještajne agencije koji potvrđuju kako je Ivan Turudić kao sudac zagrebačkog Županijskog suda prekršio sve norme sudačkog zvanja jer se nalazio i družio s ljudima pod optužnicama tog istog suda.

Istovremeno je otkriveno i javno objavljeno kako to nije bila iznimka, već pravilo ponašanja Ivana Turudića koji se godinama družio, dopisivao i davao usluge osobama iz političkog i kriminalnog miljea. Ni to nije bilo sve, dokazano je kako je lagao i javnosti i saborskim zastupnicima, istima onima koji su ga kasnije birali na dužnost Glavnog državnog odvjetnika. Činio je sve to bez imalo srama, potvrđujući kako je riječ o čovjeku koji je spreman lagati, družiti se s osumnjičenicima i pogodovati kriminalcima ne skrivajući k tome da je i politički ovisnik o HDZ-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali, Andreju Plenkoviću ništa od toga nije smetalo niti ga je omelo u nakani da na silu i pod svaku cijenu instalira takvog čovjeka u DORH prije izbora za Hrvatski sabor. Sada je valjda svima jasno kako su skori izbori bili najvažniji razlog za tu žurnu i nasilnu akciju stranačke okupacije DORH-a. Andrej Plenković morao je staviti HDZ-ovog „dečka“, kako mu je tepao još Ivo Sanader, na čelo DORH-a kako bi prevenirao i spriječio svaku moguću istragu protiv korupcijske i kriminalne skupine ljudi kojima je na čelu AP, a svi znamo da je to Andrej Plenković.

Svoju namjeru da spriječi otkrivanje uloge AP-a ili svojih najbližih suradnika u korupcijskim i kriminalnim nedjelima Andrej Plenković više i ne skriva. Ni prisegu Ivan Turudić nije bio položio, a već su obojica nasrnuli na Ured europskog javnog tužitelja čija je istraga došla na korak do AP-a. Andrej Plenković tjednima prijeti europskim tužiteljima i tjera ih što dalje od svojih vrata, javno proziva i ucjenjuje DORH i USKOK, a medije straši stavljajući pri tome Ivanu Turudiću u ruke Lex AP kao jasno upozorenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nažalost, njihovi nasrtaji već daju rezultate, USKOK i DORH počinju ozbiljno preispitivati nadležnost europskih tužitelja u slučaju istrage koja jako brine Andreja Plenkovića. Pa i sama glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek danas potvrđuje kako je uputu za postupanje prema Uredu europskog javnog tužitelja dobila direktno iz Vlade, od Plenkovićevog nekažnjenog krivotvoritelja prebivališta Zvonimira Frke Petešića.

Skinuo je Andrej Plenković svoju briselsku masku i pokazao svima da je politički tiranin koji je spreman nastaviti pokoravati sve i svakoga u Hrvatskoj tko misli svojom glavom. Europske vrijednosti bile su Andreju Plenkoviću samo karijerna putovnica prema Briselu, a on je bio i ostao poslušnik koji će briselske naloge dovesti u pitanje samo ako njegovim osobnim interesima ne odgovaraju, kao u slučaju europskog tužitelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nemoralni sudac, dokazani lažov, miljenik kriminalnog podzemlja i politički ovisnik o HDZ-a – koji je danas prisegnuo za Glavnog državnog odvjetnika – baš je pravo mjerilo vrijednosti koje danas čine Andreja Plenkovića. Za Hrvatsku, međutim, to je put prema dnu demokratskih i civilizacijskih vrijednosti koji će je skupo koštati i zato se mora nastaviti čvrsto i nepokolebljivo odupirati uspostavljenoj tiraniji Andreja Plenkovića."

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Turudić položio prisegu za glavnog državnog odvjetnika