DP-ovci ostali bez jakih igrača, traži se slamka spasa kod svih drugih

Radić, Peternel, Bartulica izašli iz stranke i vladajuće većine, a je li im Domovinski pokret u Saboru već pronašao zamjenu?

"Treba javnosti reći, imate tu ekskluzivu, da sam ja upravo danas otvorio pregovore s dva zastupnika iz oporbe da se priključe Klubu Domovinskog pokreta", kaže za RTL Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta.

O kojim se zastupnicima radi Dabro ne otkriva. Da se pregovori vode tvrdi i Penavin zamjenik.

"Pregovara se sa svim ljudima i saborskim zastupnicima, ali on će to reći kad bude bilo vrijeme tko su ti ljudi i što je to. Sa svog spektra - 151 zastupnik, sa svima se razgovara", kaže zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.

Da bi dio većine ponovno mogao biti SDSS, smatra Radićeva struja.

"Ja ne vidim nikakvoga razloga ako premijeru Plenkoviću dosadi maltretirati se s Penavom i ovako neozbiljnom pričom gdje on svako gubi zastupnike da će se to i dogoditi, da će gospodin Pupovac i službeno postati dio vladajuće većine", kaže Igor Peternel, bivši član Domovinskog pokreta.

No, to više neće biti troje od 11-ero zastupnika iz Kluba DP-a. Peternel potvrđuje da će zastupnički mandat aktivirati i Damir Biloglav: "Da, da, gospodin Biloglav je dio nas."

U oporbi ostaje i Most, poručuje Nikola Grmoja i tvrdi da iz njegove stranke prebjega neće biti.

"Mislim da većina nije upitna jer Plenković uvijek može posegnuti za SDSS-om, a Domovinski pokret je sada u takvoj poziciji da se ne mogu previše buniti na to", kaže Grmoja. Da neće podržati Plenkovićevu većinu poručuju nam i supružnici Raspudić kao i Marijan Pavliček koji tvrdi da to neće učiniti ni članovi njegova Kluba - Josip Jurčević i Dražan Dizdar.

Ista poruka nakon izlaska iz Fokusa i od Darija Zurovca.

"Iskreno, da me niste nazvali, ne bih ni znao da sam ja taj zastupnik, ja od pola tih ljudi nemam ni brojeve – tako da ne, nisam u vladajućoj većini. Za sada sam oporba i tako će ostati do daljnje budućnosti", kaže Zurovec.

Tko će biti gdje i na čijoj strani vidjet bi se moglo već na prvoj saborskoj sjednici za dva tjedna.