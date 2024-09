Radić izašao iz DP-a, osnovat će novu stranku: 'Dio HDZ-a se umiješao u izbore'

Bivši zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić u nedjelju je u Osijeku potvrdio da se ispisao iz stranke te je najavio osnivanje novog političkog okvira za djelovanje na političkoj sceni.

"Jučer sam se, kao i većina članova, ispisao iz stranke, a mislim da su se u Osijeku skoro svi ispisali iz DP-a. Vidjet ćemo koliko ovi drugi znaju s tim upravljati, a mi ćemo napraviti novi projekt. Kako će se zvati i na koji način će funkcionirati, vidjet ćemo kad se okupimo svi zajedno", izjavio je Radić novinarima u Osijeku.

Na upit da pojasni tu inicijativu, Radić je kazao da je u zagrebačkoj Gradskoj skupštini DP imao klub vijećnika, ali da su svi istupili iz stranke, a također i u osječko-baranjskoj Županijskoj skupštini. DP više nije ni europarlamentarna stranka, pa moramo imati okvir u sklopu kojeg će ljudi funkcionirati, i da možemo funkcionirati kao stranka. Koji će biti naziv, moramo o tome odlučiti svi zajedno, kazao je Radić.

Na upit novinara o masovnim izlascima iz DP-a kazao je kako mu je teško u ovome trenutku to i prebrojati, ali da iz DP-a izlaze i cijele stranačke organizacije. Odgovarajući na pitanje je li se HDZ umiješao u stranačke izbore u DP-u, Radić je rekao da se dio HDZ-a sigurno umiješao, ali ne bi rekao i cijeli HDZ, jer, kaže, nije primijetio da premijeru Plenkoviću odgovara to se sada događa.

To ćemo još vidjeti, ima tu pluseva i minusa u tom brojanju pa ćemo vidjeti tko je s kim i na koji način, rekao je Radić na upit je li ugrožena parlamentarna većina. Zamoljen da komentira tvrdnju predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave da je to bio 'sukob jezgre DP-a i tehnomenadžera', Radić mu je poručio da bi "bilo najbolje da ode na Pantovčak, da mu to predsjednik Milanović objasni, jer je to njegov ideološki sukus".

To je bio ideološki rat, jer mi nismo za Milanovića, istaknuo je Radić.

POGLEDAJTE VIDEO: Penava ostaje predsjednik. Što je idući Radićev potez? 'Mogao bi oformiti stranku'

