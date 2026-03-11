Samo 18 eura na mjesec za stan od 50 kvadrata: Dodijeljeni ključevi obiteljima

Jedna od zgrada oštećenih u potresu, četiri je godine čekala obnovu. Stanovi su prazni već pola godine, a 102 obitelji su iselile dok traju radovi na ojačavanju nosivih zidova.

"Takvi elementi kakve je zgrada ova imala, ne mogu podnijet potresne sile. Zbog toga se u zgradu unijela armirano betonska konstrukcija koja može preuzet svaki budući potres, upravo su ti armirano betonski zidovi ključni za sva buduća potresna zbivanja", rekao je Mate Klepić, nadzornik radova na gradilištu.

Karbonom je ojačano i stubište, a najveći je izazov, kaže, bio privremeno iseliti sve stanare. U nadzoru radova bio je i ministar graditeljstva. Obnovom je, kaže zadovoljan.

62 obitelji potpisale ugovor

Vrijednost radova je 3 i pol milijuna eura, no novca će trebati još jer uz ovu, na području grada ostalo je još 10 zgrada koje čekaju konstrukcijsku obnovu. Obnavljaju se i stanovi za najam na potpomognutim područjima.

62 su obitelji danas potpisale ugovor. Među njima i mladi liječnik Đuro Crevar koji će ovih dana s djevojkom preseliti u stan od 60 metara četvornih.

"Pošto je najamnina 36 centi po kvadratu, najamninu ćemo plaćati oko 20 eura mjesečno. Cijena je sasvim zadovoljavajuća. Mislim da nema bolje mogućnosti od te", rekao je Crevar.

Ugovor je potpisala i peteročlana obitelj iz Dvora koja kaže da im ovo puno znači zbog blizine vrtića i škole.

Svi će plaćati 36 centi po metru četvornom. Do sad je na području županije dodijeljeno više od 1200 stanova po toj cijeni.

Ministar obećava obnovu

"Listu prvenstva je utvrdila SMŽ, temeljem zakona o stambenom zbrinjavanju. Veličina stana ovisi o broju članova kućanstva. Stanovi su različitih površina, od onih 30 – 35 kvadrata do devedesetak kvadrata. Ovisi o tome koliki je broj članova kućanstva. Oni kojima danas uručimo ugovore moći će te iste stanove za 5 godina otkupiti ponovno", rekao je Branko Bačić, ministar graditeljstva.

A za 5 bi godina izgled cijele Sisačko moslavačke županije trebao biti drugačiji - jer, obećava ministar, cjelokupna bi obnova od potresa tada trebala biti gotova.