Dugo se čekao pad, a sada je konačno došao! Bankama bismo trebali plaćati manje jer tri ključne kamatne stope padaju za 0,25 posto, a to je prvi put od pandemije koronavirusa. Sretnu vijest za sve one u dugovima, obznanila je šefica Europske središnje banke.

"Na temelju nove procjene inflacijskih izgleda, dinamike temeljne inflacije i jačine transmisije monetarne politike, u ovom je trenutku, nakon devetomjesečnog razdoblja u kojem nismo mijenjali kamatne stope, primjereno ublažiti restriktivnost monetarne politike", poručila je predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde.

A to, prema riječima direktorice Hrvatske udruge banaka Tamare Perko, znači da se neće osjetiti pretjerana razlika.

"Dvije trećine stambenih kredita ugovoreno je s fiksnom ili kombiniranom kamatnom stopom. To znači da oni, kao što nisu osjetili jaki rast kamatnih stopa, tako neće osjetiti ni pad, dakle oni imaju fiksnu kamatnu stopu. Od ove jedne trećine manji dio ima ugovoren s promjenjivom kamatnom stopom EURIBOR", ističe Perko.

Oni će prvi osjetiti pad kamatnih stopa i neće biti jedini. Promjena dolazi i za one koji štede, i u bankama drže gotovo 40 milijardi eura depozita.

"Iako, banke su već počele anticipirati taj trend i vidjeli smo trend smanjenja kamatnih stopa na depozite. S druge strane, to znači da bismo kroz neko razdoblje mogli vidjeti i smanjenje kamatnih stopa na kredite", ističe stručnjak za upravljanje financijskom imovinom Niko Maričić.

I to one nove, pa bi i kupnja stana trebala uskoro biti povoljnija.

"Nisam optimist, nemam kredita, ali mislim da je mladim ljudima strašno teško", kaže Vesna Videc iz Zagreba.

"Mislim da će to biti super i da će ljudi konačno moći dići povoljniji kredit i kupiti stan", komentira Maja Kegalj iz Zagreba.

No stvarnost je takva da su kamate u Hrvatskoj rasle sporije nego igdje drugdje u Europi, pa će sporije i padati…

"Banke u Hrvatskoj bi trebale primijeniti nižu kamatnu stopu u razdoblju od osmog do devetog mjeseca. Oni koji imaju aktivne kredite to će osjetiti na svom anuitetu, odnosno on će se smanjiti", ističe kreditni posrednik Danijel Ćopić.

Pa će tako i mjesečna rata stambenog kredita od 150 tisuća eura na 20 godina uskoro dolje. U prosjeku 20-ak eura.

"Oni će plaćati kamate 70 tisuća eura u periodu od 20 godina kada se kamata snizi za 0,25 platit će 65 tisuća eura, odnosno uštedjet će pet tisuća eura u tom razdoblju od 20 godina, a sedam tisuća eura će uštedjeti ako dignu tih 150 tisuća eura na 30 godina", dodaje Ćopić.

Politiku Europske središnje banke trebao bi slijediti i američki Fed.

"Razlog tome je snažniji i otporniji rast kojeg vidimo u Americi nego u Europi gdje smo praktički već u prošloj godini imali naznake recesije, posebno u državama poput Njemačke i Francuske, tako da spuštanjem kamatnih stopa Europska središnja banka pokušava potaknuti gospodarstvo", napominje Maričić.

Poticaj europskoj ekonomiji u Hrvatskoj bi mogao potaknuti prodaju stanova i kuća koja je u padu zbog skupih kredita.

