Na posljednjim parlamentarnim izborima glavna tema većine stranaka bilo je pitanje stanovanja. Cijene kvadrata u Hrvatskoj rastu strelovitom brzinom, mladi si danas rijetko mogu priuštiti kupnju prve nekretnine za život, dok su oni s naslijeđenom nekretninom u prilici investirati u iznajmljivanje i širiti investiciju kroz iznimno malo oporezivano.

Dio stručnjaka tvrdi kako je upravo nepriuštivo stanovanje i 'robovanje' poslovima koji u konačnici ne omogućuju dostojanstven život, jedan od razloga zbog kojih diljem svijeta jača politička desnica, čak i ona radikalna. Kada liberalan svijet postaje pretežak za prosječnog čovjeka jačaju konzervativne struje koje u fokus opet vraćaju obitelj i zajedništvo, a kritiziraju globalizam i kapitalističke uzuse.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve to događa se i u Hrvatskoj, pa se jasno ocrtava važnost tržišta nekretnina na političke procese u zemlji. Dubrovački dnevnik zbog toga je razgovarao s Davorinom Krešićem, potpredsjednikom Strukovne grupe posrednika u prometu nekretnina Županijske komore Dubrovnik pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Promjene na dubrovačkom tržištu

"Vrlo aktualna tema u zadnjih nekoliko mjeseci. Sigurno je da lokalna samouprava radi na tome da se ograniči iznajmljivanje, u biti prije svega bismo rekli da uredi samo to tržište, a kako taj proces i traje, neminovno je da će doći do nekakvih promjena. Svima nama preostaje prilagođavanje tim promjenama i novim zakonima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na našem dubrovačkom području je, kao i svugdje, došlo do rasta cijena nekretnina-stanova, ponajviše zbog jako velike inflacije, iako taj rast nije bio nagao kao u drugim gradovima poput Splita i Zagreba. U Dubrovniku je značajan postepen rast već godinama, jer se tu ipak radi o jako malom tržištu, a velikoj potražnji", govori Krešić i dodaje kako je u zadnjih nekoliko mjeseci došlo, i još uvijek dolazi, do stabilizacije tržišta i samih cijena nekretnina.

"I dalje je jako velika potražnja za stambenim kvadratima, a ponuda jako mala te one 'kvalitetne' nekretnine, a to su novogradnja i noviji stanovi na poželjnijim lokacijama, i dalje postižu očekivane tražene cijene. Nekretnine slabijih svojstava, a to su stari stanovi u starim zgrada, koje je potrebno renovirati, bez parkinga, lifta i slično, ostaju neprodane", ističe Krešić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Krešić ističe zanimljiv fenomen razlike u cijenama koje traže prodavatelji, a nude kupci.

"Kada i dođemo do trenutka ponude, te razlike u iznosima često ostaju prevelike za konačni dogovor. Samim time dolazi i do lagane stagnacije broja kupoprodaja, odnosno dulji period je potreban kako bi se nekretnina prodala. Kao što govorimo često svojim klijentima, jako je bitno biti u stalnoj, redovitoj komunikaciji sa svojim agentom, a sve iz razloga kako bi bili odmah obaviješteni kad se na tržištu pojavi neka nova nekretnina. U tom se slučaju može brzo reagirati za razgledavanje i eventualno kupnju", pojašnjava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Još jedan neodvojivi dio tržišta nekretnina su – stranci. Posebno od kada je Hrvatska dio schengenskog prostora pa je kupnja nekretnine za odmor ili lukrativnu investiciju, lakša nego ikada.

"Ne vodimo takve podatke, ali ono što mi možemo reći jest da su u našoj agenciji najčešći kupci Hrvati i to na lokalnoj razini. Iako je teško točno reći postotak 'stranaca', u zadnjih nekoliko godina je jako puno kupaca i to Hrvata sa stalnim prebivalištem van Hrvatske, koji ulažu u kupnju nekretnina u Hrvatskoj kao investiciju ili kao dugoročno ulaganje u imovinu. Tako da njih same ni ne možemo kvalificirati kao 'strance'", objašnjava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ima li čovjek ili obitelj s prosječnim primanjima mogućnost za kupnju nekretnine

"Na prvi pogled svi će reći ne, ali kako su mlade obitelj primorane rješavati stambena pitanja, često sudjeluju zajednički u kupnji i kreditiranju. Vrlo često imaju i potporu svojih obitelji i bližnjih, bilo da je riječ o jamstvu, sudužnicima u kreditima, hipotekarnim udjelom kod nekretnina ili direktno gledajući s financijskog aspekta i pomoć. Jako je teško postalo, a da ne kažemo luksuz, kupiti nekretninu putem kreditiranja banka i u toj nekretnini živjeti, a da nije već pokriven dijelom mjesečnih anuitet kredita", iskren je agent.

Krešić tvrdi da bi današnje stanje tržišta koje slabo nudi stanove za najam, a kada ih i nudi oni su ekstremno skupi u odnosu na prosječna primanja u Dubrovniku, mogli okarakterizirati kao problem, ali i da bi se na to trebali naviknuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije riječ samo o stanovima na području naše županije. To se događa i u drugim gradovima, pa i u ostalim europskim državama gdje na tržištu jednostavno nema stanova za dugoročni najam. Onda i kada se pojave oni s boljim karakteristikama, bez obzira na cijenu, zbog jako velike potražnje se brzo iznajme", zaključuje Krešić za Dubrovački dnevnik.

POGLEDAJTE VIDEO: Nerealne cijene nekretnina kupci više ne prihvaćaju. U Zagrebu ih prodano 1300 manje nego lani. Hladi li se tržište?