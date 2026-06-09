Ovo je hit! U Americi smo naletjeli na dvije navijačice koje obožavaju Modrića: Morate vidjeti što su rekle

Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je na Svjetsko prvenstvo u SAD. Iz zagrebačke Zračne luke ispratili su ih navijači i iskoristili priliku za dobiti autogram i uslikati selfie.

Zajedno s Vatrenima otputovao je i dio velike zastave koju već tradicionalno razviju hrvatski navijači na trgovima gradova gdje igra Hrvatska. A naša prva utakmice je protiv Engleske 17. lipnja u Dallasu.

"Uzbuđeni smo, čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su velika, navikli smo Hrvate, dat ćemo sve od sebe da damo svoj maksimum u svakoj utakmici, da izginemo. To je ono što je najbitnije", kazao je pred polazak na Mundijal reprezentativac Martin Erlić.

Uoči dolaska nogometne reprezentacije u hrvatski kamp, u Alexandriji već sad vlada posebna atmosfera. I dok ima mnogih koji ni ne znaju da se održava Svjetsko nogometno prvenstvo, brojni navijači jedva čekaju početak i dolazak Vatrenih na američko tlo. Naš Marko Vargek razgovarao je s lokalnim navijačima i otkrio da posebno uzbuđenje vlada zbog dolaska hrvatskog kapetana Luke Modrića.

"Ako biste uočili Luku Modrića ovdje u Alexandriji, što biste mu rekli?", pitao ih je Vargek na što su Divia i Abigail odgovorile:

"O moj Bože, moj heroj. Vjerojatno bih počela plakati. Potpiši mi se na lice! Tetoviraj mi lice! Da, napisala bih Luka na čelo", poručile su.

Koliko daleko Vatreni mogu stići na Svjetskom prvenstvu?

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: Koliko daleko Vatreni mogu stići na Svjetskom prvenstvu? U nastavku donosimo neke od vaših komentara koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

Zvone Čuljak tvrdi da je prolazak skupine ogroman uspjeh. "Ako ih malo sreća posluži mogu do kraja, kod naših Vatrenih sve je moguće, samo treba prirediti tableta za živce dok ih budemo pratili", piše Ratimir Đumlijan.

Sandra Pilipović nije optimistična. "Ne trebaju kofere ni raspakirati, ako namjeravaju igrati ovako kako su igrali s Belgijom i Slovenijom", piše.

Tomo Fabekovec vjeruje u reprizu Katara, ali i Ćirinih Vatrenih. "Bronca!", kratko je zapisao. "Korak po korak, neka prvo prođu skupinu, a onda ćemo dalje do finala. Hrvatska, sretno!", piše Liljana Turek.

Snježana Rukavina kaže za sebe da je nepopravljivi optimist. "Vjerujem da ćemo doći do kraja", zapisala je u komentaru.

Boris Hanžek je kratak i jasan: "Neće proći skupinu!"

Merica Mirošević zaključuje našu Facebook anketu simpatičnim planom. "Ako budu prvaci, mijenjam ime i prezime u: Lukica Modrić! Mi smo prvaci!"