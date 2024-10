Mamić opalio obavještajca pa najavio da će 'oteti' igrača: 'Zaprijetio mi je poslije utakmice'

U Osijeku je nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalim optuženim za izvlačenje 19 milijuna eura iz Dinama. Među svjedocima bio je i bivši Vatreni Josip Šimunić. I u ponedjeljak se čulo niz nadrealnih priča iz hrvatskog nogometnog svijeta.

Josip Šimunić, nekadašnji nogometaš Dinama i hrvatske reprezentacije svjedočio je kako je svoj dolazak u Dinamo dogovorio sa Zdravkom Mamićem, kako su ugovorne obveze obje strane i ispunile te kako mu je sav novac plaćen na račun. Državno odvjetništvo zanimali su i financijski uvjeti tog odnosa, no Šimunić ih nije želio otkriti. "Pa ja ne bih to rekao, nemoj se ljutiti, ali mislim da je to moja stvar. To bi isto bilo, nemoj se ljutiti, kao da ja Vas pitam koliko Vi zarađujete, to mi je malo nepristojno, nemojte se ljutiti, ako je to u redu", kazao je bivši nogometaš Dinama Josip Šimunić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O transferu nogometaša Damira Vugrinca iz Rijeke u Dinamo, govorio je bivši čelnik Rijeke Marinko Koljanin ispričavši i neugodnu zgodu sa Zdravkom Mamićem u loži svog kluba. "Gdje je on udario šefa POA-e, udario šefa obavještajne službe Rijeke, kad je čestitao meni, ja sam mu rekao da nije u redu da viče na šefa policije, a nije znao da je to on, nije ni ovaj, opalio ga je", prepričao je Marinko Koljanin, bivši direktor NK Rijeka. Nakon utakmice, Mamić je Koljaninu najavio za njega neugodan događaj. "Zaprijetio je odmah poslije utakmice meni da će uzeti Vugrinca i to je i napravio", kaže Koljanin.

Svoja iskustva s Mamićem i Dinamom ispričao je i Miljenko Ćorić, otac nogometaša Ante Ćorića koji je za svog tada još maloljetnog sina, potpisao, kaže loše ugovore. Navodi da su sve ugovore potpisali na engleskom jeziku. Na pitanje zna li engleski, Miljenko Ćorić odgovara: "Nemam pojma, ne znam reći ni – dobar dan."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ćorić je ispričao i kako mu je Mario Mamić jednom prilikom dao 30 tisuća eura, a kada ih je htio vratiti, poručio mu da će to zaraditi Ante. Ćorić je rekao kako nije pregovarao o transfernom obeštećenju, a nakon što mu je na ročištu predočen niz dokumenata koje je potpisao te postavljeno pitanje o 500 tisuća eura uplaćenih na njegov račun u BiH, kazao je da više ne može svjedočiti. "Nisam sposoban da odgovaram o tome, ne osjećam se dobro, nisam više sposoban za odgovaranje", rekao je Miljenko Ćorić.

Pa je ročište prekinuto, a Ćorić će ponovno biti pozvan kako bi nastavio svjedočenje. Sudsko vijeće danas je i odbilo prijedlog Zdravka Mamića da se ovaj postupak, nakon pokrenute istrage Uskoka protiv predsjednika Županijskog suda u Osijeku Zvonka Vrbana, prebaci na neki drugi sud pa se suđenje iskazima novih svjedoka nastavlja u utorak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa