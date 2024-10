Na portalu Njuškalo, specijaliziranom za ponudu i potražnju svega i svačega, prodaje se majica pravomoćno osuđenog kriminalca i bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića. Prodavač navodi da je majica malo nošena i jamči za njenu autentičnost za koju, kaže, postoje dokazi, a majica se prodaje za čak 7000 eura.

Isto tako, 26. rujna je objavljen oglas u kojemu prodavač nudi potrganu majicu koju je Zdravko, u trenutku ludila, strgao sa sebe na dočeku Dinamovih igrača i delegacije nakon epske pobjede u Amsterdamu nad Ajaxom, kojom je Dinamo izborio plasman u grupnu fazu kupa UEFA-e. Dogodilo se to na aerodromu Pleso 4. listopada 2007.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mamić se na zagrebačkom aerdromu skinuo gotovo do gola, ‘kitio‘ harmonikaša, primio i par udaraca od navijača, potom vrištao da su Srbi i Muslimani njegovi prijatelji i napravio šou o kojemu se priča i danas.

Foto: Petar Glebov/24sata

Podsjetimo... Dok su Dinamovi igrači tog dana slavili u zračnoj luci, navijači su vani vodili mali rat s policijom. Željeli su ući u zračnu luku, ali policija to nije dopuštala, pa je Mamić došao k njima, poput kakvog šerifa, misleći da će ga navijači poput svog kuma Ćire, nositi na rukama. No to se pokazalo kao loš potez, zeznuo se Zdravko. Jer umjesto toplog pozdrava, navijači su ga dočekali uvredama. Mamić se nakon toga vratio u zračnu luku i održao još jedan od svojih obraćanja naciji. U svom stilu. Out controle...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sad sam bio vani i vidio nekoliko delikvenata koji žele srušiti Dinamo. Volim Srbe i muslimane, Srbi i Muslimani su moji prijatelji, no ovo vani su bili ratoborni Srbi i muslimani. Oni rade protiv Dinama, žele nas zavaditi, upravljaju medijima koji nas žele srušiti. Vi se zato morate boriti za očuvanje Hrvatske i Dinama, za Barišića, Mamića, Ivankovića... Čuvajte Hrvatsku za koju smo se borili, čuvajte od dušmana koji sve žele pokoriti i koji drže medije", urlao je Mamić pred igračima.

OVDJE možete pogledati njegov divlji striptiz koji se dogodio prije 17 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Jerko Leko: 'Rekli su da sam podržao koncert za Herceg Bosnu. Nikad se time nisam bavio'

Tekst se nastavlja ispod oglasa