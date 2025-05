Jezivi zvukovi u trenutku tragedije: 'Trebalo je neko vrijeme da shvatimo što se događa'

Dvije osobe su poginule, a 19 je ozlijeđeno u neuobičajenoj nesreći u New Yorku. Povijesni brod meksičke mornarice zabio se u simbol New Yorka - Brooklynski most.

Gotovo s nevjericom brojni su na doku svjedočili udaru broda u most, čuli vriske i jezivi zvuk pucanja jarbola, dok im se brod s divovskom meksičkom zastavom brzo približavao.

'Pravi šok, nema dvojbe'

Očevidac Kris Zanger otkrio je jezive trenutke nesreće. "Bio je to pravi šok, nema dvojbe. Bilo je pomalo nevjerojatno, i trebalo je neko vrijeme da shvatimo što se zapravo događa", rekao je Kris.

Meksički mornarički školski brod na obuci udario je u bruklinski most u New Yorku, a dio mornara ostao je visjeti na ostacima jarbola. "Bila je to kao usporena snimka događaja. Šokantno", ističe.

Dvije osobe na brodu su poginule, devetnaest je ranjeno, četiri teško. Ronioci su za svaki slučaj pretražili rijeku.

