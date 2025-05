Brod udario u poznati most, ima mrtvih i ozlijeđenih: Šire se jezive snimke

Jedrenjak meksičke mornarice okićen svjetlima i divovskom meksičkom zastavom udario je u subotu navečer u znameniti Brooklynski most, pri čemu je ozlijeđeno najmanje 19 ljudi, rekao je gradonačelnik New Yorka Eric Adams. Sky News pak javlja da su u nesreći poginule dvije osobe.

Videozapisi na internetu prikazuju brod za obuku Cuauhtemoc kako se približava kultnom mostu preko East Rivera, blizu manhattanske strane raspona koji povezuje tu newyoršku općinu s Brooklynom. Njegovi jarboli od 45 metara bili su previsoki da bi prošli ispod mosta i slomili su se u trenutku sudara.

Brojni pomorski kadeti odjeveni u bijele uniforme mogli su se vidjeti kako se nalaze na palubi. Adams je rekao da je u tom trenutku na brodu bilo 277 ljudi. "Nitko nije pao u vodu; svi su ozlijeđeni na brodu", rekao je policijski dužnosnik. Dužnosnik je rekao da su mehanički problemi vjerojatno uzrokovali nesreću, bez davanja drugih pojedinosti.

Snimka panike

Na jednom od postolja visećeg mosta, smještenom u blizini njujorške luke South Street, online video prikazuje prolaznike kako u strahu trče dok veliki jedrenjak udara u most i skreće prema doku.

Most, popularna turistička atrakcija i glavni prometni kanal između Manhattana i Brooklyna, dovršen je 1883. godine. Tada je bio najveći viseći most na svijetu. Most nije pretrpio veća oštećenja, rekao je prometni dužnosnik New Yorka. Promet je ponovno otvoren u oba smjera nakon preliminarnog pregleda. Meksičko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je na društvenim mrežama da meksički veleposlanik u SAD-u i drugi dužnosnici pomažu pogođenim kadetima i da su u kontaktu s lokalnim vlastima.

Školski brod Cuauhtemoc izgrađen je u brodogradilištu Celaya u Bilbau u Španjolskoj 1981. Njegov posjet New Yorku trebao je završiti u subotu navečer. U trenutku sudara, brod je odlazio iz New Yorka i plovio prema Islandu, rekao je dužnosnik njujorške policije.

