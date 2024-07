Nakon pucnjave u daruvarskom staračkom domu, gdje je poginulo šestero ljudi u ponedjeljak, ondje je postavljena crna zastava, a prijatelji, obitelj i poznanici u suzama ostavljaju cvijeće i pale svijeće.

Ozlijeđena je i vlasnica doma i još jedan djelatnik, član njezine obitelji. Ubijen je 37-godišnji njegovatelj Damir Fijala.

"S njegovom majkom sam dobra, ne znam kako će ona to podnijeti, teško", kaže Mirjana iz Daruvara.

U kobnom trenutku nije trebao biti na poslu, mijenjao je kolegicu.

"On je bio njegovatelj i u drugom domu, jer je moja mama tamo, on je jako pomagao. Pamtit ću ga po njegovom osmijehu i karakteru. On kao da je bio rođen za to", ističe Višnja Kašpar iz Daruvara.

U Općoj županijskoj bolnici u Pakracu su četiri pacijenta s teškim ozljedama. Dvoje je pušteno na kućnu njegu.

"Kada govorimo o tim ozljedama, riječ je o prostrjelnim ranama. Tri pacijenta leže na odjelu kirurgije, a jedan je na jedinici intenzivnog liječenja. Svi pacijenti koji su ostali zbrinuti u bolnici su stabilno", rekla je ravnateljica Opće županijske bolnice Pakrac Marina Major.

Ako im se stanje pogorša bit će prebačeni u Kliničku bolnicu Dubrava. Ostale štićenice smještene su u Veteranski centar. Od njih 13, 11 je nepokretno.

"Zahvaljujem se na pomoći požeškoj biskupije koja nam je pomogla s nekoliko ležajeva koje sada opremamo. Znači te ljude smještamo na pravi, adekvatni način. Bit će zbrinuti i dostojanstveno će se o njima brinuti", napominje voditelj Veteranskog centra, podružnica Daruvar Dren Stoček.

Dio djelatnika doma uspjelo je pobjeći kod Antonija u knjižaru i tako se spasiti.

"Meni je drago da sam pomogao koliko sam mogao, ali to iščekivanje ljudi koji su čekali što će biti s njihovim bližnjima ću pamtiti cijeli život", ističe vlasnik knjižare Antonio Demter.

Teško je i susjedima. Pored doma su prolazili svakodnevno i družili se sa štićenicima.

"Grozno, nezamislivo. Ni u snu nisam mislila da bi se to moglo dogoditi u susjedstvu", kaže Mira iz Daruvara.

"Svaki dan idete i viđate ih. Te bake su sjedile vani, bio sam s njima dobar. Bio sam s njima kućni prijatelj", ističe Zlatko iz Daruvara.

Zbog šestero mrtvih u Daruvaru je u srijedu Dan žalosti.

"Ono što sigurno mogu reći jest da je ovo izolirani, tragični slučaj te da je Daruvar i dalje miran i siguran, samo će nam trebat neko vrijeme da se oporavimo", poručio je gradonačelnik Damir Lneniček (HDZ).

Dio obitelji stradalih razočaran je lošom komunikacijom nadležnih institucija jer ih nitko nije kontaktirao ni obavijestio o njihovim bližnjima. U Ministarstvu kako to nije u njihovoj ingerenciji jer štićenici nisu u sustavu socijalne skrbi.

