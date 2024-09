Broji se sitno do povijesnog otvaranja: 'Potrošeno je čelika kao za pola Eiffelovog tornja'

Dan je u kojem se piše povijest - u promet se pušta druga cijev tunela Učka.

Najmoderniji tunel u Hrvatskoj, dug 5.6 kilometara, otvara se 43 godine nakon što je u promet puštena prva cijev. Izgradnja je trajala tri godine, a u njoj je sudjelovalo 500 radnika. Tunel vrijedan 200 milijuna eura novo je i značajno poglavlje u bržem i sigurnijem prometnom povezivanju Istre s ostatkom Hrvatske. Povijesno puštanje u promet prati naš reporter Boris Mišević.

Mišević je rekao da se tunelarina neće mijenjati. "Tunelarina će biti kao i prije, ali u smislu sigurnosti, protočnosti, kapaciteta, to će biti sasvim nova razina. Sigurnost je na prvom mjestu, ali kroz ovaj tunel dnevno prođe 14 tisuća vozila. Kada je sezona, nekada od 18 do 20 tisuća vozila. Nije bilo lako napraviti ovaj tunel - za njega je potrošeno 3 tisuće tone čelika. To je otprilike, kao što je rekao šef Bine Istre, kao pola Eiffelovog tornja u Parizu. Tisuću tona tekućeg eksploziva, na njemu je radilo 500 ljudi nekoliko godina, najmoderniji je tunel u tehničkom smislu", rekao je naš reporter.

"On je daleko iznad onoga što Hrvatska zasad ima zato što je rađen sada. U turističkom smislu značit će itekako puno. Naravno, to je tek početak inicijalnog djela zadnje faze kada će se od tunela Učka do skretanja za Opatiju povući i napraviti cijeli istarski ipsilon koji će onda biti u svom punom profilu i obimu", dodao je Mišević.

