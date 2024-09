Povijesni dan za Istru: Zavirite u drugu cijev tunela Učke uoči velikog otvaranja

Tunel Učka jedan je od najvažnijih infrastrukturnih objekata u Hrvatskoj, a njegova druga cijev bit će svečano otvorena u petak navečer, što predstavlja važan korak u poboljšanju povezanosti Istarske i Primorsko-goranske županije. Otvara se nakon malo manje od četiri godine od početka radova i 43 godine nakon što je u promet puštena prva cijev tunela, a današnje puštanje u promet znači da je Istarska županija napokon povezana punim profilom autoceste s ostatkom Hrvatske, što je iznimno važno za stanovnike i za turiste. Nova tunelska cijev 570 metara je dulja od stare i neusporedivo sigurnija. Tunel dug 5,6 kilometara dug za građane se otvara tek krajem subote, odnosno 24 sata nakon svečanosti koja će se održati s istarske strane, na kojoj će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Između dvije cijevi postoje 24 poprečna tunela za evakuaciju korisnika u slučaju incidenta, kao i suvremenu opremu te videonadzor, otkrio nam je zapovjednik vatrogasnog dežurstva Bina Istre Damir Antić. Predsjednik IDS-a Dalibor Paus je u povodu otvaranja rekao da pozdravlja taj čin, ali se i založio da se stanovnicima Istarske županije ne naplaćuje tunelarina. "Dobro je i pozdravljamo otvaranje druge cijevi Tunela Učka, značajan je to projekt za Istru. No, protiv smo toga da Istrijani i dalje budu kažnjeni i plaćaju 'porez' zbog činjenice da žive u Istri. Ako su Krčki most, Pelješki most i tunel Sveti Ilija besplatni, onda za Istrijane, kojima je to de facto jedina prava veza s ostatkom Hrvatske, mora biti besplatan i Tunel Učka", priopćio je jutros predsjednik IDS-a i saborski zastupnik Paus u priopćenju za javnost, napomenuvši da je to pravedno. Dodao je kako je riječ o velikom infrastrukturnom projektu koji doprinosi standardu života u Istri, sigurnosti i protočnosti prometa kroz cijelu godinu, kao i povezanosti Istre s ostatkom Hrvatske. Ističe kako je "snažna simbolika otvaranja druge cijevi Tunela Učka baš na današnji dan, kada se obilježavaju i Pazinske odluke kojima je Istra u političkom smislu sjedinjena s maticom Hrvatskom". Otvaranjem druge cijevi Tunela Učka i skorim dovršenjem dionice Istarskog ipsilona od Tunela Učke do Matulji Istra će, kazao je Paus, biti i prometno sjedinjena s ostatkom Hrvatske ali je i podsjetio da stanovnici Istre u ovom slučaju moraju biti tretirani jednako kao i ostali građani Hrvatske. Napominje da su stanovnici Istre "financijski sudjelovali u prvoj fazi izgradnje tunela kroz Učku, tunel je jedina prava veza Istre s Hrvatskom i zato mora biti besplatan za sve žitelje Istre". Paus poručuje kako će se IDS osim za ukidanje tunelarine, zalagati i dalje za strateška ulaganja u prometnu infrastrukturu Istre.