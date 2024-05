Učenici koji predaju, čiste hodnike i upravljaju školom da i to je moguće! A još zanimljivije je što su u školskim klupama bili njihovi nastavnici. Ravnateljica, spremačice, nastavnici. Na jedan dan njihov posao preuzeli su učenici. Dan zamijenjenih uloga u Srednjoj školi Glina provode već 17 godina.

"Postala sam profesor biologije i povijesti, održala sam 4 sata do sada i za ovo sam se pripremala baš dosta", rekla je učenica Dorotea Cesarić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Rekao sam joj prije sata da bude svoja, da ne emitira mene i možda će joj ovo pomoći kod odabira njezinog budućeg zanimanja", rekao je nastavnik kemije i biologije Željko Jambrešić.

S druge strane, nastavnici su ponovno sjeli u učeničke klupe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam danas sjedio s profesorom u klupi i bilo je zanimljivo olakšao mi je posao jer on ipak zna sve", rekao je učenik Ivan Cvitanović.

"Nije lako sjediti u školskim klupama 5, 6 ,7 sati i toga smo se danas prisjetili da ni djeci nije uvijek lako", rekla je Marija Margušić-Novosel, ravnateljica Srednje škole Glina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Održao je sat iz osnova ekonomije, a da će raditi u školi već zna.

"Mogu se zamisliti da stvarno budem profesor. Kroz ovaj dan zapravo shvaćamo koliko je taj posao lijep ali isto tako da može biti i naporan", rekao je učenik Patrik Crnković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jako sam zadovoljna svojom zamjenom, rekla sam mogu ga slobodno angažirati i može preuzet moju ulogu kad budem odsutna", rekla je nastavnica Aleksandra Pereković.

Ništa lakše od održavanja nastave nije bilo održavati školu čistom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stvarno sam se naradio evo i znojim se. Napravio sam evo već skoro 10 tisuća koraka u tri sata, ali super. Škola je čista, to je moj cilj i valjda je dobro", rekao je učenik Roko Šustić.

Pedagog, tajnik, računovođa- učenici su preuzeli sve uloge, glavnu riječ imali su i u zbornici. Zamjenska ravnateljica sve je držala pod kontrolom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Slušaju me, vidjeli su kako izgleda kad ne slušaju, šalim se. Moj prvi zadatak kao ravnateljice bio je okupiti stručnu službu i to nije bilo jednostavno, ali to su čari posla. Morala sam i potpisati sve ugovore za zamjenske djelatnike", rekla je Leonarda.

Da bi dobili svoju ulogu, učenici su se morali prijaviti na natječaj za posao, sve ovo kaže ravnateljica priprema ih za život.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svoje su životopise slali, preporuke, diplome, nastavnici su obavljali razgovore s njima. To je vrlo dobro, potpisivali smo ugovore, ekonomisti rade svoj dio posla koji ih priprema za tržište rada, gimnazijalci svoj, električari svoj i to je ono što nas sve ove godine drži", rekla je ravnateljica Marija.

U 17 godina koliko ovaj projekt traje više od 900 učenika dobilo je priliku ući u cipele odraslih.Uz Dan zamijenjenih uloga u školi su održali i Dan otvorenih vrata. Budućim učenicima predstavili su sve ono što njihova škola nudi.