Dalmacija dobiva prvi krematorij. Neke usluge će pojeftiniti: 'Cijena se smanjuje za 800 eura'

Dalmacija bi trebala dobiti prvi krematorij i to na šibenskom groblju Kvanj. Stajat će oko 10 milijuna eura, a detalje smo doznali od Joška Vukovića, direktora pogrebnog poduzeća Čempresi.

"Prve bagere možemo očekivati za četiri do pet godina. To je optimalan rok koji je ispred nas. Uz završen idejni projekt koji je gotov, predstoji nam sljedeće godine izrada glavnog projekta, a nakon toga slijedi otkup zemljišta. Nakon otkupa zemljišta, ide sastavljanje financijske konstrukcije. Naše procjene su da će to koštati desetak milijuna eura. Budući da je to projekt ne samo za Grad Šibenik, nego čitave Šibensko-kninske županije, odnosno čitave Dalmacije, on dobiva obrise nacionalnog značaja. Sukladno tome, vjerujemo da će naša Vlada prepoznati projekt kao kvalitetno pripremljen i da će sudjelovati u samoj realizaciji", pojašnjava Vuković.

'Krematorij za cijelu Dalmaciju'

S obzirom na to da će ovo biti regionalni krematorij, Vuković vjeruje da će imati veliki značaj: "Gradi se ne samo za naše potrebe, nego za potrebe čitave Dalmacija. Slobodno možemo kazati, od Zadra, Šibenika, Splita, pa do Dubrovnika, čak i prvi dio Bosne i Hercegovine koji zasad nema krematorij."

Vuković nam je također objasnio koliko će usluge pojeftiniti. "Najveća stavka je prijevoz. Kad govorimo o prijevozu iz Šibenika od Zagreba, po našem cjeniku to je oko 800 eura. Od Splita do Zagreba to je 1.000 eura, od Dubrovnika još i više - 1.200, 1.300. Budući da su cijene prijevoza visoke, usluga kremiranja u startu je za tu stavku jeftinija. Sigurno će biti manje čekanja jer je sada veliki pritisak na Zagreb. Osijek ne računamo, jer on pokriva istočni dio Hrvatske, ali u Zagrebu, kao jedinom središtu u Hrvatskoj koje ima krematorij, moći će se puno brže doći na red za kremaciju", kaže Vuković.

"Pokojnik koji sada pogine u Šibeniku, i naše pogrebno poduzeća ga oprema, kremira, vraća s ukopom i svim popratnim sadržajima, košta oko 1.300 eura. Automatski, tu cijenu smanjimo za 800 eura i dolazimo do dosta povoljne cijene u odnosu na klasični ukop i na ostale troškove standardnog ukopa", zaključuje Vuković.

