Premijer Andrej Plenković najavio je unutarstranačke izbore na kojem će glasati po načelu "jedan član, jedan glas". Tek nakon toga će razmišljati o predsjedničkim izborima. Dajana Šošić razgovarala je s potpredsjednikom HDZ-a, Brankom Bačićem.

U ovom trenutku Andrej Plenković nema ni jednog iole ozbiljnijeg protukandidata.

"Nije realno ni očekivati nakon što smo tako uvjerljivo pobijedili u proteklih nekoliko godina, a ne samo jučer. Andrej Plenković pokazao se kao izvrstan predsjednik stranke", rekao je Bačić.

Anušić i Butković žele zadržati svoje pozicije potpredsjednika i nemaju namjeru kandidirati se za veće pozicije.

"Medved, Anušić, Butković, ja i Zdravka Bušić pobijedili smo tako da nemamo razloga nešto mijenjati", dodao je Bačić. Što se tiče nastavka suradnje s DP-om, Bačić kaže:

"S naših šest i jednim mandatom DP-a, građani su dali potporu našoj koaliciji i sada smo takvu vladajuću većinu potvrdili", rekao je, a komentirao je i odlazak Bartulice u Ferrariju.

"Bartulica je očito htio poslati neku poruku odlaskom u Ferrariju. Ja osobno ne razumijem kakvu je to poruku htio poslati", rekao je, a na pitanje je li to neprimjereno, Bačić kaže:

"Ja to ne bih sigurno ne bih napravio. To je na njemu da to obrazloži, ali mi u HDZ-u to napravili ne bi", dodaje.

Što se tiče predsjedničkih izbora, Bačić kaže:

"Na posljednjim izborima se pokazala kao pobjednička stranka. Prići ćemo predsjedničkim izborima ozbiljno. Sad smo fokusirani na unutarstranačke. Siguran sam da ćemo naći kandidata koji će pobijediti", kaže Bačić.