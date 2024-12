Hrvatski san ili mit? Iduće godine plaće idu prema gore, kamate dolje - imamo detalje koliko

Da će nam 2025. biti vedrija građani sumnjaju. Jer ova je godina za mnoge od njih bila jedva podnošljiva. Kako kaže Gordana iz Osijeka "jad i bijeda". Branka iz Siska dodaje: "Evo, imam mirovinu 520 eura nakon 40 godina staža, što kažete na to".

"Super se živi u Hrvatskoj – koliko ih ide na skijanje, koliko ih ide na more, kakvi auti se voze i u čemu je problem", kaže Pero iz Zagreba.

"Većina živi na minimalcu, bez obzira na to što to drugi neće baš priznati, ali to je istina", poručuje Iva iz Zagreba.

Prognoze HNB-a i Vlade

Da će biti bolje misle u HNB-u. Inflacija će usporavati, a BDP će rasti tri do četiri puta brže od prosjeka Europe.

"Mi smo revidirali stopu rasta na 3,7 posto, a za iduću godinu na 3,3 posto. Što se tiče eurozone, stopa rasta je revidirana blago na niže za 0,1 posto za 2025. godinu", kaže guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.

Foto: RTL Danas

To će značiti otvaranje novih radnih mjesta, ali i povećanje plaća što će uz očekivani pad inflacije značit će i veći standard.

"Mi ćemo činiti sve što možemo da rastu plaće, da rastu mirovine, da se stvara povoljno makroekonomsko okruženje, povoljno poslovno okruženje, više investicija, veća zaposlenost", kaže predsjednik Vlade Andrej Plenković (HDZ).

Ukupan broj zaposlenih je veći oko 170 tisuća, 40 tisuća je manje blokiranih računa građana, a prosječna nominalna neto plaća od 2019. do ove godine narasla je s 847 na 1320 eura, odnosno 55 posto.

Plaće bi trebale rasti

Na papiru dobro izgleda, ali ne i u novčaniku jer su snažno rasle i cijene. No, i inflacija bi trebala usporiti.

Nakon ovogodišnjih 4 posto ona bi u idućoj trebala pasti na 3,5, a u 2026. na 2,5 posto.

Foto: RTL Danas

"Izuzetno je važno nastaviti razvoj plaća, poglavito nižih i srednjih – da se spriječi nastanak uravnilovki kod plaća, da zadržimo naše ljude u zemlji i da spriječimo utrku prema dnu koja se otvara uvozom strane radne snage", kaže predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Darijo Hanzalek.

Rast plaća nastavit će se i u 2025. – no on će u odnosu na ovu godinu biti upola niži – oko 8 posto.

"Međutim ono što je bitno tu reći da će se nastaviti i dalje jedna od najvećih stopa realnog rasta plaća koja će biti otprilike oko 3,5 posto u realnim terminima kad se prilagodi inflaciji", kaže glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.

Boljem standardu trebale bi pridonijeti i niže kamatne stope.

"Vidimo da su kamatne stope na novoodobrene kredite poduzećima počele padati, blago to vidimo i kod stambenih kredita, dok su gotovinski krediti i dalje oko 6 posto – prosječna kamatna stopa", kaže guverner Vujčić.

Bolji život ponovno se najavljuje Hrvatima, kao i toliko godina prije. A ovog puta bi se mogao i dogoditi.