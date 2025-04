Na graničnim prijelazima sve se pažljivo promatra i analizira jer među mnoštvom običnih putnika, često se pokušavaju ubaciti razni krijumčari ili kriminalci…

"Radimo profil vozača, procjenjujemo je li on nervozan, je li tu prvi puta, prolazi li ovdje redovno i normalno koje je njegovo ponašanje, to nam najviše utječe hoćemo li to vozilo gledati ili nećemo",otkriva carinik mobilne jedinice Vukovar Stjepan Sučić.

Krijumčari znaju biti vrlo domišljati i inovativni, no carinici su spremni za to, opremljeni tehničkim uređajima poput videoskopa, endoskopa i mobilnog rendgena.

U gumama sakrili tablete

"Jednim rendgenskim snimkom možemo vidjeti sav teret koji se nalazi unutar prikolice, kao što su u jednom slučaju gume među kojima je bilo skriveno pet kutija punih tableta psihotropnih tvari i to nekoliko stotina tisuća komada", objašnjava carinik mobilne jedinice Vukovar Mato Škarica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz najsuvremeniju tehničku opremu nezakonita roba otkriva se i na najskrivenijim mjestima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U rezervoarima, ispod podvozja poluprikolica, u rezervnim gumama, u bocama za zrak koje su i dalje u funkciji, ali se uspije sakriti u rezervoare koje redovno pregrađuju i to sve i na svim mogućim mjestima gdje mogu sakriti", kaže carinik Stjepan Sučić.

A za otkrivanje onoga što tehnologija ne može tu su istrenirani službeni psi kojima rijetko što može proći ispod radara. Bel Bel je pokazala kako to radi.

Foto: RTL/Screenshot

Kako pomažu službeni psi?

"To je jak miris, pogotovo za njih oni to osjete već pet-šest metara od mjesta gdje je postavljeno, svi dijelovi kamiona ili nekih stvari do kojih ne možemo doći tu je pas, pregleda se i ako ima on to nađe", nadovezao je vodič službenog psa Damir Predošević.

Carinska služba uz pse i tehnologiju ima i ono najvažnije, iskusne i obučene ljude. U prošloj godini zaplijenili su šest milijuna komada cigareta, 25 tona duhana, 13 tona mesa, a izdali više od 15 tisuća prekršajnih naloga i naplatili više od 15 milijuna eura novčanih kazni.

"Mobilna jedinica osim što radi na graničnom prijelazu ima mogućnosti što je zakonodavac dao ovlasti da radi i po dubini, osim kontrola vozila radimo fiskalizaciju, radimo trošarinske prijevare, tako da nas možete vidjeti svugdje", zaključuje kaže carinik Sučić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Carinski nadzor provodi se 24 sata dnevno i 365 dana u godini. Pa bi svi koji planiraju nešto nezakonito prebaciti preko granice trebali dobro razmisliti hoće li im se to uistinu i isplatiti.